日製藥商舉辦「昆蟲祭祀儀式」 百名員工赴寺廟祭拜

Earth製藥每年都會舉辦「昆蟲祭祀儀式」。（圖／翻攝自youtube／ABCテレビニュース）

日本一家製藥大廠Earth製藥（アース製薬）近日在寺廟舉行昆蟲祭祀儀式，現場約有100名員工祭拜昆蟲的照片。據悉，該公司已持續舉行約40年的昆蟲祭祀儀式，旨在對研發過程中犧牲的昆蟲表達感激之情。

綜合日媒報導，Earth製藥23日晚間在兵庫縣赤穗市的妙道寺舉行「昆蟲祭祀儀式」，現場擺放蚊子、蟑螂、跳蚤、床蝨等昆蟲的照片，約有100名員工依序上香，向在產品研發過程中犧牲的昆蟲表達感謝，並祈願其安息。

Earth製藥員工向犧牲的昆蟲上香，表達感謝。（圖／翻攝自youtube／ABCテレビニュース）

據了解，這項儀式已持續約40年，每年在年度研發工作告一段落後，Earth製藥都會在妙道寺舉行昆蟲祭祀儀式，即使在疫情期間，也會改採線上形式進行，從未中斷。針對這場「昆蟲祭祀儀式」，Earth製藥研發部負責人小堀富廣表示「這是一個讓我們能對犧牲的昆蟲，表達感謝之情的寶貴機會」。

Earth製藥在赤穗市設有研發實驗室與工廠，該公司長期飼養大量昆蟲作為研究對象，包括約100萬隻蟑螂，以及蒼蠅、蚊子等，用於了解其生態與特性、及測試新研發產品的效果，以因應外來物種入侵與害蟲問題。

