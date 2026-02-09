日親中派議員質疑「台灣有事」敗選 怨：高市害的！被起底是AEON富二代

日親中派議員岡田克也質疑「台灣有事」敗選，怨：高市害的！被起底是AEON富二代。圖／岡田克也臉書

日本在本月8日舉行眾議院投開票，結果讓外界跌破眼鏡，首相高市早苗帶領的自民黨聯盟橫掃、大獲全勝，掌握國會76%席次。曾經在國會上質詢高市「台灣有事論」的大咖議員、72歲岡田克也，這次確定敗選，但他卻抱怨自己會敗選的原因是「高市人氣太旺」跟「網路假消息」。

岡田克也曾任舊民主黨執政時期的副總理與外務大臣，在去年11月國會質詢時，他對高市質詢「台灣有事論」，引出高市回應若有相關情況「可能構成存亡危機事態」，日本可行使集體自衛權，隨即引發一連串日本與中國的外交風波。

另一方面，岡田也被視為是親中派議員，因為其家族與中國關係密切，他的父親是積極在中國展店的流通巨頭永旺集團（AEON）創辦人岡田卓也，哥哥岡田元也擔任集團會長，上個月才辭任。AEON自2008年在北京開設首家AEON Mall，並在中國拓展共23家店，也曾經進軍台灣，但目前已經退出台灣市場。

岡田在三重縣也可以說是「不死之身」，已經連勝12次，上次選舉更拿下東海3縣最高的13萬7953票。不過這一次在他所屬的第3選區，僅拿下9萬票，得票率為38.4%，敗給自民黨候選人石原正敬。岡田在今（9日）凌晨承認敗選，但他強調敗選原因是因為「高市旋風太強」，另外還有「網路假消息」。

岡田說，高市帶動的選舉熱潮，使中間選民大量流向執政黨。另外還有網路因素，他稱網友對他們的支持度並不高，甚至流竄著假消息，而他的陣營未能立刻回應或反擊，導致選情低迷。



