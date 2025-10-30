日觀光客來台狂掃！這款伴手禮超實用、長輩超愛

日本觀光客最愛台灣茄芷袋，部落客解析其魅力所在。（示意圖／翻攝自PhotoAC）





日本觀光客來台旅遊時，總喜歡購買伴手禮回國。近日，一款被稱為「台灣LV」的茄芷袋深受日本長輩喜愛，紛紛購買回去作伴手禮。部落客「日本人的歐吉桑」表示，最近將這款袋子送給父母，兩老十分開心，也有網友透露：「日本友人來台狂買」。

「日本人的歐吉桑」在臉書發文指出，茄芷袋深受長輩喜愛有五大原因。第一，它輕便耐用，對於不騎摩托車的日本長輩來說，方便攜帶十分重要；第二，網狀設計通風良好，適合日本梅雨季的潮濕氣候。

第三，復古配色長輩勾起懷舊情感，茄芷袋的藍、綠、紅配色是日本大正至昭和初期流行款式。第四，具有防水且可清洗的特性；第五，外觀簡單、低調，看起來便宜，符合日本長輩不喜歡又貴又高調物品的偏好。他也建議，如果能推出更小尺寸的款式，送給長輩可能會更受歡迎。

貼文發出後，網友也紛紛留言，「小時候看著奶奶拿都覺得很俗氣，有陣子台灣還流行迷你版的。」、「我在日本loft商店還有看到在買，而且不便宜」、「前陣子日本友人來訪她們狂買不少」、「真的！我買伴手禮用這個裝土產，結果包包被大讚」、「下次我去日本玩，一定要把這個包包帶出門」、「這個真的超耐重的」、「上次朋友的日本朋友來，也是要找台灣編織袋，帶了好幾個回國」。

茄芷袋起源於台南後壁菁寮，最初以茳芏手工編織，後改用尼龍網布製作半透明手挽袋。早期手工編織繁複，須將藺草收割後需曝曬放涼，再用「石輪子」輾壓並加入米糠增滑，方便編織。沒想到這款台灣傳統手提袋也深受外國遊客喜愛，已成為除了鳳梨酥、泡麵之外，來台必買的伴手禮之一。