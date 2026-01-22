日觀光局悄下架阿蘇火山觀光推薦！日人曝當地人不搭：只有3地人會搭

國際中心／施郁韻報導

日本熊本縣阿蘇火山20日發生觀光直升機墜毀事件，機上兩名台灣籍遊客與一名日籍駕駛至今下落不明，阿蘇火山中岳的「火山口內」則疑似發現飛機殘骸。阿蘇市長松嶋和子宣布，即刻起封閉火山口參觀區，日本觀光局也宣布暫停營運，官網下架相關旅遊資訊。

臉書粉專「一級嘴砲技術士」發文表示，友人向他透露，會搭直升機看阿蘇火山口的，「幾乎都是中國、香港和台灣來的」，反而在地人幾乎不會搭。

「一級嘴砲技術士」提到，阿蘇友人介紹，阿蘇中岳第一火口北側的仙醉峽，是日本當地人最喜愛去的登山步道，也可以從高處眺望阿蘇地區的知名景點之一，他們從仙醉峽一路往上爬，爬到一定高度後朋友就叫他回頭走，並指著火山口山壁表示「仔細看，再上去的地面就沒東西了，那邊就是火山毒氣區域的開始，地上連草都長不起來，我們不會再靠近了」。

「一級嘴砲技術士」感嘆，熊本的阿蘇是很棒的地方，白天有火山，晚上有星河，滿地的甜點美食和溫泉，「但是，在我們追逐壯闊美景之前，也別忘了我們是誰。」

消防單位指出，在火山口內進行搜救面臨前所未有的挑戰。（圖／讀者提供、翻攝自X）

消防單位指出，在火山口內進行搜救面臨前所未有的挑戰，不僅是地形，火山口還有危險氣體噴發的可能。

日本運輸安全委員會主要調查官指出，在火山口發生航空事故應是日本國內首例，目前相關單位仍搜救中。阿蘇市長松嶋和子22日中午親自到案發現場視察，宣布即刻起封閉阿蘇火山口的參觀區。

