日觀光局悄下架阿蘇觀光推薦 日人曝當地人不會搭：搭的都是這3地人

日本熊本縣知名觀光景點阿蘇火山口，20日發生觀光直升機的墜機意外，部分機體殘骸已經透過空拍確認在火山口內，但機上的台籍夫妻旅客與日籍機師目前生死未卜，事發後日本觀光局宣布暫停營運，官網也悄悄下架相關旅遊資訊。

臉書粉專「一級嘴砲技術士」林宏燦在臉書談到這起事故，表示他的阿蘇友人向他透露，其實會搭直升機看火山口的，絕大多數都是中國大陸、香港與台灣遊客」，反而當地人幾乎不會搭。

林宏燦表示，阿蘇友人向他介紹，阿蘇中岳第一火口北側的仙醉峽是日本人非常愛去的登山步道，也是可以從高處眺望阿蘇地區的知名景點之一，他被對方領著爬山，從仙醉峽一路往上爬，爬到一定高度後朋友就叫他該回頭了，並指著火山口山壁說「林桑，你仔細看，再上去的地面就沒東西了，那邊就是火山毒氣區域的開始，地上連草都長不起來，我們不會再靠近了」。

林宏燦感嘆，熊本的阿蘇是很棒的地方，白天有火山，晚上有星河，滿地的甜點美食和溫泉，但是在追逐壯闊美景之前，千萬別忘了自己只是普通人類。

自事故發生至今已經進入第3天，但由於失事地點在火山口內部，火山口持續噴發有毒氣體，加上天候不佳，火山口氣溫僅有零下4到6度，還有近乎垂直的險惡地形，過往也未有類似的搜索救援經驗，完全是未知領域，都讓搜索困難重重。

