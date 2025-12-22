日記者徒手救人有感染愛滋疑慮？疾管署長發聲了

即時中心／徐子為報導



台北捷運、中山南西商圈於19日晚間5時許，發生隨機攻擊傷人案，釀成4死11傷，事發當下，日本籍記者木下黃太在第一時間就徒手替傷者止血，事後卻傳出他恐面臨愛滋病毒（HIV）感染風險，引發外界關注。對此，疾管署長羅一鈞親自澄清，並透過社群向木下黃太說明，強調他所施救的傷者並無感染愛滋病毒。





木下黃太發文表示，他已向羅一鈞確認，在事件中替其止血的男性「並非HIV陽性」。他澄清，可能與他在醫院接受預防性用藥才讓外界誤解，但實際上，他自己打從一開始就沒擔心感染風險，相關處置僅是依照SOP（標準流程）進行。



媒體《自由時報》報導，衛福部長石崇良今（22）日證實，羅一鈞有特別關心木下黃太狀況。石崇良轉述羅說法，木下在看到相關報導後，請在台友人致電1922，但因聯繫未果，已自行前往三軍總醫院開立預防性用藥。羅一鈞後向木下說明，被施救者並無感染風險，建議免服藥，而木下黃太也於當晚更新社群平台動態，說明原委。

