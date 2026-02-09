一日誠臻雙冠加冕 制度化醫療卓越再獲矚目

以制度化醫療與專業判斷力，回應患者對長期穩定治療的期待

一日誠臻植牙顧問曾梓豪。

在醫療選擇日益多元、資訊快速流通的時代，患者面對植牙與全口重建等高複雜度治療時，最關注的早已不只是技術本身，而是治療是否經得起時間考驗，能否在多年後仍保持穩定、安全的使用體驗。



2026 年，一日誠臻榮獲「華商卓越品牌獎」與「華人卓越人才獎」雙項殊榮。這份肯定不僅彰顯醫療專業，更象徵團隊長期致力於制度化醫療流程、嚴謹臨床判斷與患者風險管理的實踐成果，獲得外部專業機構高度認可。

廣告 廣告

一日誠臻醫師團隊。

不同於以單一技術或短期成果作為評價標準，華商卓越品牌獎從制度化流程、跨團隊決策一致性以及長期醫療品質管理等角度，全面評估醫療機構的可持續價值。對患者而言，這意味著每一項治療都建立在完整評估與長期規劃之上，而非臨時拼湊的短期方案。



在植牙與全口重建等高複雜度治療中，真正影響患者生活品質的，並非手術當下，而是術後數年甚至十年以上的穩定度與使用感受。團隊長期強調，醫療不是一次性服務，而是一段需要被持續守護的長期關係。從術前評估、治療規劃到術後追蹤，每一個環節都必須提前思考，並以制度化管理確保高品質落實。



此次同時獲得華人卓越人才獎，也彰顯團隊在專業判斷力上的核心價值。該獎項強調醫師在複雜臨床情境下，能以安全為優先做出理性決策，願意在必要時放慢治療節奏、清楚說明風險與替代方案，協助患者做出最適合自身條件的選擇。

一日誠臻植牙顧問曾梓豪。

一日誠臻植牙顧問曾梓豪醫師表示，醫療專業不僅源自臨床經驗，更來自願意接受制度規範，並經得起時間與結果檢驗的態度。雙項肯定的意義，不在於彰顯榮耀，而是提醒團隊：每一次醫療判斷與治療選擇，承載的是患者未來多年生活品質與安心感的重量。



展望未來，團隊將持續深化制度化醫療流程，強化跨專業整合與臨床決策標準，投入更多心力於醫病溝通與長期照護規劃，讓醫療不只是完成治療，更成為患者在重要人生階段中，值得長期信賴的夥伴。



對一日誠臻而言，榮耀絕非終點，而是一份更高標準的承諾。在每一次抉擇背後，始終以患者視角為先，預見風險，確保醫療穩定長久，為患者打造可持續的健康保障。