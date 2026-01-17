日調劑3800盒！台大西址藥局導入「全自動發藥機」百年古蹟寫下新頁

記者簡浩正／台北報導

台大醫院總院分為東址與西址。西址舊大樓是具有百年歷史的古蹟，相關門診服務、藥局皆在此處。在兼顧古蹟保存與現代醫療需求的前提下，台大醫院近日完成門診藥局「全自動盒裝藥發藥機暨傳送系統」的建置，於歷史空間中導入先進藥事科技，為傳統醫療場域開啟全新的一頁。目前該套盒裝發藥機每日可支援近3800盒門診藥品調劑，為全國單一機器服務量最高且運作效率表現突出的系統之一。

根據台大醫院官網介紹，台大醫院創建於西元1895年，院址初設於台北市大稻埕，1898年遷至現址（現稱為西址或舊大樓，位於常德街1號）為木造建築；1912年開始進行整建為文藝復興風格之熱帶式建築，於1921年完工，是當時東南亞最大型、最現代化之醫院。由於建物歷史悠久且優美，於1998年3月25日被列為台北市市定古蹟。

廣告 廣告

台大醫院門診藥局全自動盒裝藥發藥機，每日可支援近3800盒門診藥品調劑。（圖／台大醫院提供）

院方表示，在兼具歷史價值與文化意義的古蹟建築內推動大型設備更新，需高度縝密的規劃與跨部門協調。由於建築結構與空間配置皆受嚴格限制，每一次設備進出、藥檯調整與動線重新規劃，皆須反覆模擬與審慎評估，確保施工過程不影響建築本體的前提下安全施工。同時，門診藥局服務必須維持不中斷，團隊採取「白天維持正常運作、夜間及假日分段施工」的方式，在有限時間內完成藥檯改修、線路整併與設備精細調校。

台大醫院表示，此次於門診藥局成功導入自動化設備，不僅是科技升級，更象徵醫療品質與歷史文化並行的實踐成果。未來將持續依臨床實務與病人需求優化藥事流程，善用自動化與資訊科技，提供民眾更安全、迅速且精準的用藥服務，持續朝向高品質、以病人為中心的醫療目標邁進。

更多三立新聞網報導

房子被盜賣？員林地政誤發980萬「地籍異動」簡訊！4千民眾嚇壞灌爆電話

115學測明登場！12萬考生注意：「沒帶有效證件恐扣分」冷氣開放條件曝

獨家／阿里山賓館「一晚要價4.5萬」網全嚇傻！總經理回應揭「真相」

他起床右耳「像被關掉」急就醫竟是「耳中風」！專家示警：患者年輕化

