日調查：中國軍力首度成民眾最關切防衛議題

（中央社記者戴雅真東京9日專電）日本今天公布有關「自衛隊・防衛問題的民意調查」速報結果，顯示日本社會對自衛隊的關心度、對防衛力強化的支持度明顯上升。而最關心的防衛議題，「中國軍事力量」取代「北韓核武與飛彈問題」，首度成為日國民最關切議題。

日本內閣府今天公布的調查顯示，「對自衛隊有關心」比例達82.6%，為歷來最高；認為自衛隊能力「應增強」也升至45.2%，同樣創下高點。此外，針對「是否推動防衛裝備的海外移轉」為首次納入調查，結果約7成受訪者（68.3%）給予「肯定」的評價。

●關心自衛隊達82.6% 「災害救援」成最主要理由

調查顯示，日本民眾對自衛隊的關心度為82.6%，較上次的78.2%上升，為有統計以來最高。對自衛隊「有關心」者被問及理由（可複選），最多人指出自衛隊在大型災害等各類緊急事態的應對，與日常生活密切相關。

相對地，「不太關心／完全不關心」的理由中，「不太了解自衛隊」與「沒有迫切威脅」成為主要原因，且兩項比例都較過去上升，顯示在關心度提高的同時，資訊落差的現象仍存在。

在「自衛隊規模與能力應如何」的問題上，主張「應增強」者為45.2%，較上次41.5%上升，並為歷來最高；「維持現狀」為49.8%，仍屬最主流民意；「應該縮小」僅占2.2%。針對自衛隊海外活動（如參與國際緊急援助等），「維持現狀」仍為最多，達70.7%，顯示民眾意見以延續既有作法為主。

在「自衛隊應扮演何種角色」（複選）方面，前3項集中於「災害時救援與緊急運輸患者等」、「協助居民避難等，在日本遭受武力攻擊時保護國民」以及「周邊海空域與離島等安全確保」。其中，災害救援選項維持在88.3%的高比例。

在「日美安全保障條約」方面，認為「有助於日本和平與安全」的比例高達92.0%。此外，對於部分容許行使集體自衛權的「安全保障法制」，認為「有幫助」的比例為73.4%，兩者皆創下歷史新高，後者更比上次調查（63.8%）大幅提升9.6個百分點。

●對「被捲入戰爭」的危機感下降 但仍超過8成

在「日本可能遭受侵略或被捲入戰爭」的風險認知上，認為「有風險」者為80.6%，較上次86.2%下降5.6個百分點；認為「無風險」則上升至17.6%。即便如此，危機感仍維持在8成以上。

同時，認為「因為有日美安保條約所以風險較低」的比例升至65.2%，較上次（56.6%）大幅上升，並為歷來最高。防衛省官員說明，這反映民眾對日美同盟的「嚇阻效果」評價升高。

●最關心防衛議題 由北韓核武轉向「中國軍力現代化」

值得關注的是，在「對防衛問題最關心什麼」（複選）題目中，最多人選擇「中國軍事力量的現代化及其在日本周邊地區，包括含東海、南海等地的活動」 （68.1%），超越上次調查排名第一的「北韓核武與彈道飛彈問題」（65.3%），成為最受關注的項目，顯示社會關注重心更明確指向中國因素。

防衛省官員表示，這可解讀為中國持續以高水準增加國防預算，在缺乏充分透明性的情況下，迅速提升軍事能力，並在周邊地區擴大活動範圍，使得國民對中國軍事動向的關注度顯著提高。不過，雖然順位下降，國民對北韓核武與彈道飛彈開發的關心仍高達65.3%，顯示對此議題依然高度關注。

在同盟與合作方面，調查顯示「與美國以外的國家／地區推進防衛合作與交流是否有助日本和平安全」的問題上，回答「有幫助」者達73.3%，較上次65.0%上升8.3個百分點。

進一步問及「哪些國家／地區的防衛合作有助日本」時，排序依序為韓國、東南亞、澳洲、歐洲諸國、印度。在這一題中，韓國首度成為比例最高的選項，也是該問題自2012年被納入問卷後首次。

對此，防衛省官員表示，在日本周邊安全保障環境日益嚴峻的情況下，包含韓國在內，與理念相近國家的合作重要性，正逐漸被國民所認識。政府也將持續推動與各國在防衛及相關產業領域的合作。

至於選項中為何沒有「台灣」，防衛省在回答中央社記者書面提問時表示，根據「日中共同聲明」，日本與台灣的關係以非政府間的實務關係形式加以維持，因此在設計題目時未將「台灣」納入選項。

內閣府表示，針對自衛隊、防衛問題的民調每3年舉行一次，這次調查於去年11月6日至12月14日間，以郵寄方式對全國18歲以上的3000人進行，速報值統計截至12月5日的回收問卷結果，性別、年齡等詳細資訊將於3月下旬公布。

此外，由於日本首相高市早苗去年11月7日在國會發表「台灣有事」相關答詢，是否反映在這次調查結果中，內閣府官員昨天對記者進行簡報時表示，若要知道是否因首相發言而導致數值變動，需要比較發言前後的回答，但這次調查沒辦法進行切割分析，因此無從判斷，不過「不能完全否認造成影響的可能性」。（編輯：田瑞華）1150109