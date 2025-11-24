日證實擬在與那國島部署飛彈 距台灣僅110公里

根據彭博社報導，在日本與中國局勢升溫的情況下，日本防衛大臣小泉進次郎23日訪問沖繩與那國島時證實，會持續推動在島上基地部署飛彈的計畫，並重申此舉有助降低日本遭到軍事攻擊的可能性。待計畫細節確認後，會再向與那國島政府和當地民眾說明。

這項計畫構想來自於今年1月時，由石破茂內閣的防衛大臣中谷元提出，希望在與那國島部署03式中程地對空飛彈（Type 03 Chu-SAM），藉以因應空中威脅。

彭博報導分析，由於與那國島距離台灣僅約110公里，是日本距離台灣最近的領土，此舉也反映日本對於台海衝突的擔憂。

與那國島距離台灣東部海岸最近僅110公里（圖／Google Map）

當被媒體問到若台灣遭遇危機時，對與那國島可能會造成什麼影響時，小泉表示，不會針對假設性問題發表評論。

而在抵達與那國島前，小泉也先造訪沖繩離島的軍事基地，包含石垣島部署的反艦飛彈，以及宮古島上的彈藥庫等軍事設施。

