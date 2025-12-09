日警告「恐更強震來襲」！兩海溝觸發 最慘恐奪30萬命

日本青森7.5強震隔天仍影響東北新幹線（圖／達志影像美聯社）

日本青森7.5強震，因為震央在日本海溝、千島海溝的震源區，日本首度觸發「後發地震注意報」，也就是從北海道到千葉縣，接下來一周，都要嚴防更大地震發生。日本曾經預測，最壞情況下，日本海溝強震可能造成近20萬人死亡，千島海溝強震可能造成10萬人死亡。

日本青森7.5強震隔天仍影響東北新幹線（圖／達志影像美聯社）

這起規模7.5強震發生在當地時間深夜11點15分，震後北海道札幌民宅內櫥櫃玻璃劇烈搖晃，物品不斷掉落，狂搖了數十秒。新千歲機場也天搖地動，旅客嚇得蹲下掩護，陸路交通一度停駛，北海道新幹線因停電陷入一片漆黑。隨後各地進入海嘯警戒狀態，北海道浦河町許多居民開車前往緊急避難所，一位避難居民表示，當地震發生時嚇了一跳，原本準備睡覺關燈後2、3分鐘就感受到強烈搖晃，連貓都整個跳起來。

廣告 廣告

北海道全境都觀測到海嘯，浦河町浪高達0.5公尺，最大海嘯出現在本州東北地區岩手縣久慈港，高達0.7公尺。日本氣象廳官員表示，未來一週內大約有1%的機率在日本海溝、千島海溝沿線發生規模8以上的「後發地震」。9日凌晨2點，日本氣象廳首度發布「三陸外海後發地震注意情報」，這是日本2022年新設立針對日本海溝和千島海溝大地震的預警機制。

由於這次震央位於日本海溝和千島海溝大地震的震源區內，「後發地震注意情報」警戒範圍從北海道遠至關東的千葉縣，共182個市町村，未來一週發生更大規模地震的風險上升。日本政府評估，日本海溝地震最大規模可達9.1，在岩手縣宮古市可能掀起30公尺高巨浪。千島海溝地震最大規模則是9.3，北海道沿岸將有28公尺的海嘯。因「海溝型地震」特性，地震發生後4至10分鐘內，海嘯就會撲向北日本的太平洋沿岸。

日本內閣府影片指出，若在寒冬夜間發生地震，「日本海溝」地震的死亡人數預計達19萬9千人，「千島海溝」地震則預估達10萬人，兩者皆大幅超過東日本大震災的人數。以2011年東日本大地震為鑑，當時規模7.2強震後兩天才發生規模9.0主震，成為日本觀測史上最強地震，並引發海嘯，導致大量傷亡。氣象廳地震調查課長原田智史表示，這次能料想到最糟糕的狀況，就是發生像3.11那樣規模的地震。

日本政府呼籲民眾做好防災準備，但不必過度恐慌。日本氣象廳官員強調，政府不會發布「某月某日會發生巨大地震」這類地震預測。除了東北地區警戒外，日本政府也模擬首都圈發生「直下地震」的情況，就是地震震央在大都市附近，可能導致房屋倒塌、列車出軌、機場停機坪震裂等災害。日本內閣府影片指出，首都圈發生規模7級地震的機率，在未來30年內約為70%，若東京發生規模7.3強震，最糟狀況將有1.8萬人死亡、經濟損失約16兆台幣。日本正在頻繁的地震中學習，不斷完善全民防災能力。

更多 TVBS 報導

海嘯沖壞蚵棚 青森土壤液化 乘客困新幹線列車一夜

日7.5強震狂搖！岩手居民驚見「時鐘狂倒轉」嚇壞PO網

有片／青森強震！台旅客驚險第一視角曝 混亂中急扶電視日網狂讚

青森強震猛搖！台旅客嚇爆不忘「死守電視」 日網大讚：太善良了

