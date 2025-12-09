日警告「恐更強震來襲」！兩海溝觸發 最慘恐奪30萬命
日本青森7.5強震，因為震央在日本海溝、千島海溝的震源區，日本首度觸發「後發地震注意報」，也就是從北海道到千葉縣，接下來一周，都要嚴防更大地震發生。日本曾經預測，最壞情況下，日本海溝強震可能造成近20萬人死亡，千島海溝強震可能造成10萬人死亡。
這起規模7.5強震發生在當地時間深夜11點15分，震後北海道札幌民宅內櫥櫃玻璃劇烈搖晃，物品不斷掉落，狂搖了數十秒。新千歲機場也天搖地動，旅客嚇得蹲下掩護，陸路交通一度停駛，北海道新幹線因停電陷入一片漆黑。隨後各地進入海嘯警戒狀態，北海道浦河町許多居民開車前往緊急避難所，一位避難居民表示，當地震發生時嚇了一跳，原本準備睡覺關燈後2、3分鐘就感受到強烈搖晃，連貓都整個跳起來。
北海道全境都觀測到海嘯，浦河町浪高達0.5公尺，最大海嘯出現在本州東北地區岩手縣久慈港，高達0.7公尺。日本氣象廳官員表示，未來一週內大約有1%的機率在日本海溝、千島海溝沿線發生規模8以上的「後發地震」。9日凌晨2點，日本氣象廳首度發布「三陸外海後發地震注意情報」，這是日本2022年新設立針對日本海溝和千島海溝大地震的預警機制。
由於這次震央位於日本海溝和千島海溝大地震的震源區內，「後發地震注意情報」警戒範圍從北海道遠至關東的千葉縣，共182個市町村，未來一週發生更大規模地震的風險上升。日本政府評估，日本海溝地震最大規模可達9.1，在岩手縣宮古市可能掀起30公尺高巨浪。千島海溝地震最大規模則是9.3，北海道沿岸將有28公尺的海嘯。因「海溝型地震」特性，地震發生後4至10分鐘內，海嘯就會撲向北日本的太平洋沿岸。
日本內閣府影片指出，若在寒冬夜間發生地震，「日本海溝」地震的死亡人數預計達19萬9千人，「千島海溝」地震則預估達10萬人，兩者皆大幅超過東日本大震災的人數。以2011年東日本大地震為鑑，當時規模7.2強震後兩天才發生規模9.0主震，成為日本觀測史上最強地震，並引發海嘯，導致大量傷亡。氣象廳地震調查課長原田智史表示，這次能料想到最糟糕的狀況，就是發生像3.11那樣規模的地震。
日本政府呼籲民眾做好防災準備，但不必過度恐慌。日本氣象廳官員強調，政府不會發布「某月某日會發生巨大地震」這類地震預測。除了東北地區警戒外，日本政府也模擬首都圈發生「直下地震」的情況，就是地震震央在大都市附近，可能導致房屋倒塌、列車出軌、機場停機坪震裂等災害。日本內閣府影片指出，首都圈發生規模7級地震的機率，在未來30年內約為70%，若東京發生規模7.3強震，最糟狀況將有1.8萬人死亡、經濟損失約16兆台幣。日本正在頻繁的地震中學習，不斷完善全民防災能力。
更多 TVBS 報導
海嘯沖壞蚵棚 青森土壤液化 乘客困新幹線列車一夜
日7.5強震狂搖！岩手居民驚見「時鐘狂倒轉」嚇壞PO網
有片／青森強震！台旅客驚險第一視角曝 混亂中急扶電視日網狂讚
青森強震猛搖！台旅客嚇爆不忘「死守電視」 日網大讚：太善良了
其他人也在看
青森強震破壞百公里斷層 東大教授警告：3日內恐有更大規模地震
東京大學地震研究所教授加藤愛太郎警告，青森縣外海發生規模7.6強震後，震源周邊應力高度集中，未來一週、特別是2至3日內為地震連發的最高風險期，民眾應提高警戒防範同規模或更大規模的地震。中天新聞網 ・ 10 小時前 ・ 17
青森7.5強震！日本氣象廳示警「最壞情況」：不排除311級別強震再現
日本青森縣於8日當地時間深夜11時15分發生規模7.5地震（自7.6下修），最大震度6強，並發布了海嘯警報，目前已經解除。日本氣象廳於9日凌晨召開記者會，提醒未來一週可能會有規模8強震發生的機率，呼籲民眾提高警覺，並依政府及地方自治體指示做好防災準備。至於最壞情況，不排除311級別強震再現。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 21
週末挑戰入冬首波冷氣團！北部「大怒神降溫」進逼10度
隨著東北季風的強度加大，台灣的好天氣即將告別。根據氣象專家吳聖宇的預測，今（8日）北部及東部地區將出現短暫陣雨，並且在今晚至明日（9日）清晨，氣溫將進一步下降。值得注意的是，下一波寒冷的變天將會更加明顯，中北部及東北部的空曠地區可能降至10至13度，這有可能達到大陸冷氣團的標準，提醒民眾做好保暖準備。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
大雨襲4縣市！入冬最強冷空氣要來了「恐凍破10度」
東北季風影響，今(9)日宜蘭地區、基隆北海岸及台北山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨，山區請注意坍方及落石。氣象專家吳德榮提醒，下週可能有入冬最強冷空氣來襲，將挑戰10度以下。中天新聞網 ・ 14 小時前 ・ 4
本週兩波冷空氣夾擊！今明低溫12度週末更冷
今天好冷，要提醒您本週會有三波冷空氣報到，今（8）日就是第一波，北台灣最低溫下探12度，不少民眾一早來到肉粥店要喝粥暖暖身體！這一波到周三會回溫，接下來周四又會有下一波還會有雨，不過這兩波都比不上週六的冷空氣，甚至可能達到冷氣團等級。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
氣溫恐持續下降？新一波冷氣團侵台時間曝光 「這些地區」降雨多
即時中心／高睿鴻報導近期天氣持續轉涼，氣象署科長林伯東今（9）日說明近期天氣時，提到未來一週，我國將持續受到一波接一波冷空氣影響，氣溫不斷轉冷；今天清晨，西部地區、近山區等部分地區，溫度已降至12至13度，台北低溫也降到18、19度，都比前段時間顯著降溫。另，他也指出，台灣正受到東北季風影響，北方的黃海、東海有較明顯的冷平流雲系，因此，迎風面如北部、東部雲層較多，也會有明顯降雨情況。民視 ・ 9 小時前 ・ 1
東北季風強襲！今起全台「降溫炸雨」 北台濕涼急凍15°C
今（8）日東北季風增強，全台天氣明顯轉變，清晨不少地區出現短暫強降雨。氣象專家林得恩表示，各地氣溫下降，北台灣濕涼有感，迎風面水氣增加、降雨明顯，建議外出民眾務必準備雨具。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 6
4縣市大雨！首波大陸冷氣團要來了 平地冷爆「低溫探10度以下」時間曝
中央氣象署發布大雨特報，受到東北季風影響，今（9）日宜蘭地區、基隆北海岸及臺北山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨，山區請注意坍方及落石。另外，今晨至明日上午蘭嶼、綠島、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，也要注意。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 1
明日夜溫差大！週五3地防大雨 「週末急凍10度」連3天有望下雪
氣象署指出，明天東北季風減弱，各地白天氣溫回升，低溫約16～20度，西半部高溫可達26～29度，東半部25～26度，澎湖及金門22～23度，馬祖20度，日夜溫差大；天氣方面，因水氣減少，各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。氣象署...CTWANT ・ 2 小時前 ・ 發起對話
今變天降雨吹8級風 「跌破10℃」入冬最強冷氣團這天報到
【高沛生／綜合報導】東北季風今增強，北台灣轉雨變涼，基隆北海岸、大台北與宜蘭都有局部大雨風險，沿海更可能出現8級強陣風。中南部多雲到晴但日夜溫差明顯，清晨仍偏涼。氣象專家吳德榮提醒，周末起第二波冷空氣報到，強度可能達「大陸冷氣團」等級，平地低溫恐下探10°C以下，需持續關注最新變化。壹蘋新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
入冬首波冷氣團週末來襲！低溫探10度 高山有望降雪
受東北季風影響，今日迎風面桃園以北及東半部雲量偏多偶有局部降雨，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區降雨較為持續明顯。氣象署表示，明日東北季風減弱各地白天氣溫將回升，但週末恐有冷氣團南下，低溫可能下探10度，中部以北高山地區更有降雪機會。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
小心首波冷氣團！本週「雲霄飛車式變溫」 凍探12度高山有望降雪
未來一週的天氣變化大！中央氣象署說明，明（10）日各地回暖、降雨減少，但週四（11日）東北季風又來，北部偏涼轉雨。週六晚間（13日）季風增強或來冷氣團，各地氣溫都能感受到顯著下降，所幸這波偏乾冷；而最冷時間預計是週日（14日）深夜到下週一（15日）清晨，中部以北低溫不排除下探12至14度，3500公尺以上高山可能有降雪機會。三立新聞網 setn.com ・ 57 分鐘前 ・ 發起對話
日本青森23:33再發生規模5.6強震 3公尺高海嘯襲北海道撤3650人
才發生規模7.6強震！日本當地時間11點33分，青森縣東方海域再度發生震度5.6的地震，震源深度同樣約50公里。當局提醒沿海及河川附近的居民立即撤離至高地或安全場所，並警告海嘯可能會多次襲來，呼籲民眾在警報解除前不要離開安全地點。中天新聞網 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
2波東北風接力！明雨彈轟3地 冷氣團最快週末報到「低溫剩個位數」
氣象署指出，明天東北季風影響，迎風面桃園以北及東半部雲量偏多偶有局部降雨，尤其基隆北海岸、大臺北山區及宜蘭地區降雨較持續、明顯，有局部大雨發生的機率，整體雨勢上半天較多，下半天後則會逐漸趨緩；氣溫方面，早晚各地偏涼，低溫普遍為17至19度，局部地區受輻射冷卻...CTWANT ・ 1 天前 ・ 發起對話
一週體驗春夏秋冬！東北季風接連報到 週末有感降溫
氣象署表示，8日（週一）至9日（週二）：北北基宜容易下雨，要注意局部大雨；桃竹、花東、恆春局部或零星短暫雨；苗栗以南天氣穩定，但8日清晨要注意局部霧。而桃園以北、宜蘭整天偏涼，高溫只有21至23度，其他地區白天算舒適，但是夜晚晨間也有涼意， 沿海地區風大時感覺會...CTWANT ・ 1 天前 ・ 發起對話
冷空氣南下！挑戰「首波大陸冷氣團」跌破10度 最冷時段曝光
今（9）日持續受東北季風影響，整體雨勢上半天較多，下半天後則會逐漸趨緩，早晚各地偏涼，低溫普遍為17至19度，局部雲量較少的地區有輻射冷卻影響，溫度會再更低一些。對此，氣象專家林得恩提醒，下一波降溫更猛，預估週日（14日）清晨起，北方冷空氣開始直驅南下，強度直逼今年首波「大陸冷氣團」等級，且「這段時間」氣溫最低，有機會下探至攝氏10度或以下。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 發起對話
明迎「大雪」回溫20°C↑ 「這1天」變天轉濕冷！
生活中心／江姿儀報導2025 年倒數開始，進入最後的一個月，明（7日）將迎來二十四節氣中的「大雪」，正是秋冬進補、暖身的時節，天氣也將逐漸轉冷。中央氣象署指出，今（6日）、明（7日）兩天東北季風稍減弱，各地維持晴到多雲的好天氣，氣溫逐漸回升，早晚偏涼，中南部日夜溫差大。氣象專家林得恩提醒，各地早晚低溫預測為14～20度，這兩天溫度回升之後，下週一（8日）東北季風將增強，冷空氣再度南下，水氣增加，天氣轉為濕冷。民視 ・ 1 天前 ・ 發起對話
冷空氣接連報到！專家：這天「斷崖式降溫」直逼10度
生活中心／李明融報導本週全台急凍接連迎接2波冷空氣，今天（8日）東北季風轉強，北部、東部地區紛紛降短暫陣雨，對此，氣象專家吳聖宇的預測指出，今晚至明天（9日）清晨，氣溫將進一步下降，但下一波冷空氣強度更強，恐直逼「大陸冷氣團」等級，中北部及東北部空曠地區低溫下探10至13度，提醒民眾做好保暖準備。民視 ・ 11 小時前 ・ 1
玻璃瓶裝飲料「塑膠微粒」比寶特瓶高50倍！汙染源是它
塑料微粒無所不在，研究顯示瓶裝水中含有數十萬個塑料微粒，而根據一項來自法國的最新研究顯示，玻璃瓶裝的汽水、啤酒、冰茶與檸檬水，平均每公升飲料中約含100顆塑膠微粒，比寶特瓶或金屬罐裝飲料高出5至50倍健康2.0 ・ 1 天前 ・ 1
搖了快50秒！日本青森7.5強震 「天搖地動」畫面曝
日本青森縣東方近海8日當地晚間11時15分發生規模7.5地震，截至目前已接獲30人受傷的通報。地震發生後，許多民眾在社群平台分享駭人的現場影片。中天新聞網 ・ 12 小時前 ・ 9