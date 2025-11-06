日警武裝驅熊 允許動用步槍、每團隊配2名狙擊手

2025年11月5日，日本自衛隊員在秋田縣鹿角市幫忙設捕熊陷阱。美聯社



日本熊害嚴重，今年度因熊襲擊致死的人數已達13人，創下歷史新高。警察廳今天（11/6）修改規則，允許警察下週四（11/13）起，可使用步槍驅熊。警方另於岩手、秋田各部署2支團隊因應熊危機，每隊中有2名狙擊手。

日本自衛隊昨天（11/5）已出動協助驅熊任務，不過自衛隊員完全不碰槍，任務為運送捕熊陷阱籠、處理熊屍等。日本共同社報導，警察廳今天修改國家公安委員會規則，原本僅限在劫機等案件中使用步槍，修改為得以使用步槍驅熊，下週四生效。

這意味今後如果岩手縣、秋田縣發生熊出沒事件，而「緊急槍獵」等措施無法及時應對時，警方將依據《警察官職務執行法》進行捕殺。

共同社報導，警方表示，已派遣其他都道府縣警的槍械對策部隊，支援熊襲人事件頻傳的岩手縣、秋田縣，並與當地獵友會等開展聯合訓練，掌握熊的習性及要害部位。

警方並於岩手、秋田各部署2支由當地和被派往該處的警察合組的團隊，每隊4人含1名指揮官、1名聯絡官（與地方政府溝通聯繫）及2名狙擊手。

據日本環境省統計，截至昨天（11/5），2025年度因熊襲擊致死的人數已破紀錄達13人。

