日警涉性犯罪遭起訴 羈押中輕生

50多歲的福岡縣警因涉入性犯罪，遭到起訴並羈押，沒想到他竟在拘留期間輕生。（示意圖／pexels）





日本福岡今年9月發生一起警察輕生案件，據了解，該名50多歲的福岡縣警因涉入性犯罪，遭到起訴並羈押，沒想到他竟在拘留期間輕生，送醫6天後身亡。福岡拘留所並未依照規定公布此事，近日才被媒體報導出來。

據《朝日新聞》報導，52歲的男性福岡縣警因涉犯不同意猥褻罪，遭到起訴並羈押於早良區百道的福岡拘留所，9月26日他於拘留所中輕生，被送往醫院搶救，仍於6天後、10月2日宣告死亡。

福岡拘留所指出，該名員警入院後便依規定停止羈押，所以並不屬於羈押期間內死亡個案，因此未予公布。不過根據法務省矯正局規定，除了在拘留所內發生的死亡案件外，在停止羈押後1個月的死亡案件，也需要對外公布。

此案在近日因媒體採訪才被揭露，對此，福岡拘留所表示，將持續了解相關規定，並關心被居留者的動靜及身心狀況。

