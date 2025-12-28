日議員中文發聲關切台灣！網友淚謝：台日友好

國際中心／綜合報導

台灣昨（27）日深夜發生規模7強烈地震，全台明顯搖晃，不少民眾在睡夢中驚醒。地震消息也迅速在國際間引發關注，日本神戶市議員上畠寛弘 今（28）日一早便在社群平台 THREADS 以中文發文，向台灣民眾表達關切，並分享日本多年來面對地震所累積的經驗與省思。

上畠寛弘在貼文中直言，「台灣近期接連發生地震。日本同樣是地震頻繁的國家，這絕不是他人的事情。」他指出，身為日本人，至今已多次經歷重大地震災害，從中累積了許多寶貴的教訓，以及在災害發生時保護生命所需的知識與應對方法。

他特別提到神戶市三十年前所經歷的阪神・淡路大地震，形容那是一場伴隨巨大犧牲與深沉悲痛的災難，但也正因如此，相關經驗至今仍被實際運用在防災與減災措施之中，成為城市安全的重要基礎。上畠寛弘強調，平時就做好防災準備極為重要，同時也呼籲建立能讓日台雙方共享地震經驗與教訓的機制。他指出，「日本與台灣彼此學習、相互合作，才能共同打造一個能夠守護生命與財產的社會。」。





日議員上畠寛弘（左一）脆上中文發聲關切台灣！網友淚謝：台日友好。（圖／資料畫面）





在貼文最後，他也以實際行動層面的提醒作結，呼籲民眾在地震發生時，務必優先確保自身安全；待搖晃停止後，應儘速前往安全的避難場所，並在平時就先確認好避難地點與家人聯絡方式，以因應突發狀況、避免在關鍵時刻手足無措。

台灣昨夜的強震仍讓不少民眾心有餘悸，上畠寛弘跨海以中文發聲，也讓不少網友感受到來自日本的關懷與提醒。貼文短短一小時收穫千顆愛心，也讓網友紛紛留言：「謝謝議員關心提醒、台日友好」、「議員早。台灣的防震意識也是需要像日本學習，雖然孩子在學校有教，但防震用品不像日本完備。」、「感謝議員關心，願大家都平安」、「台日對於地震都很有感 謝謝您願意分享三十年前用傷痛換來的寶貴教訓，這對頻繁遭遇地震的我們來說是最大的支持。」。













