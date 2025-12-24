日議員喊患難見真情 卓榮泰：台日是同甘共苦的好朋友

卓榮泰接見日本前外務大臣河野太郎眾議員一行 圖：翻攝自共訊

[Newtalk新聞] 行政院長卓榮泰今（24）日表示，台日雙方總在最需要的時候互相扶持、彼此幫忙，「我們是同甘共苦的好朋友」。他期盼雙方在新的一年有長足進展，並共同推進雙邊的交流與合作。日本眾議員河野太郎則說，台日在天災、疫情都互相協助對方度過難關，可說是患難見真情，相信未來會在此基礎上繼續互相扶持協助對方。

卓榮泰今下午接見日本前外務大臣河野太郎眾議員一行，並致詞表示，12月8日日本青森外海發生地震，他要代表政府及國人，對受到影響的民眾表達最深切的慰問之意。他說，日台雙方必須共同面對地震、海嘯、颱風等天然災害，但雙方總在最需要的時候互相扶持、彼此幫忙，「我們是同甘共苦的好朋友」。

卓榮泰指出，去年日本能登半島發生地震，台灣花蓮也發生地震，雙方共同組成災後聯合調查團，是台日防災合作的新典範，並同時深化雙方在加強韌性上的共同合作。他也說，再度感謝當年疫情發生時，日本送來的340萬劑疫苗，到今天國人都感受在心；此外，馬太鞍溪堰塞湖溢流，日本國土安全署也送來投入式水位計，讓台灣第一時間掌握堰塞湖情形，也保障台灣人的安全。

卓榮泰續指，日台雙方在區域和平、科技合作、經濟安全都有很多合作例子。他列舉，行政院提出AI新十大建設，有關於新的科技產業，台灣國家最高網路計算中心也與中華電信、日本NTT共同合作引進「全光網路」，預期可以大幅降低能源耗損，並提高各種傳輸速度，「全光網路」是全球首創，會讓全球AI科技發展產生巨大影響。

卓榮泰表示，12月初台日經貿會議，雙邊簽署台日數位貿易協定以及地區海關合作備忘錄，強化雙方在網路安全、打擊走私、促進通關便捷的合作；另外，台積電在熊本的第一廠已經啟用量產，第二廠動工興建，這都象徵日台雙方合作，是建立在從過去到現在互相信任的基礎夥伴關係上。

卓榮泰指出，台日雙方已經互為第三大跟第四大的貿易夥伴，11月底雙邊貿易總額超過767億美元。他並指，台灣政府今年11月也依照國際標準科學根據以及長期安全檢測，讓日本福島食品能進到台灣，這是雙方期待已久，也認為可以更加深化彼此未來的經貿合作，以及區域經濟共同發展。

卓榮泰表示，台日有共同目標，就是要能促進印太和平發展，期盼日本議員們能夠持續跟台灣合作，共同推動台日數位科技交流深化，包括在AI、數據、機器人、無人載具等科技領域加強合作。他期盼，未來一年雙方交流有長足進展，新的一年平安健康，並共同推進雙邊的交流與合作。

河野太郎表示，他對卓榮泰就青森地震一事表達慰問感到感謝，而他上次來訪視是2014年1月，睽違11年再度來到台灣訪問。他提及，他個人在從政之前，在富士通旗下做印表機跟傳真機的公司服務過，當時曾經多次到桃園的工廠訪問。

河野太郎指出，去年台灣到日本旅遊觀光的人次超過600萬人，是史上最高紀錄，今年1到11月人次已經超過去年一整年總和。他並說，可能因為去年台積電赴日本投資有很大影響，台對日投資超過50億美金也是史上最高紀錄。

河野太郎表示，卓榮泰剛剛介紹台日在經貿會議中，簽署數位貿易交易的合作備忘錄，台灣也取消福島五縣的食品管制。他個人相信，台日在經濟領域之間的關係會愈加緊密。

河野太郎表示，他曾擔任防災大臣，也在新冠疫情期間擔任疫苗接種擔當大臣。他說，台日兩國在彼此互相有困難時，包括天災、疫情都互相協助對方度過難關，可說是患難見真情，已經有一個良好基礎，相信未來會在此基礎上繼續互相扶持協助對方。

河野太郎指出，今年大阪萬博台灣館人氣非常高，2027年橫濱會舉行花藝博覽會，期盼台灣有更多廠商、相關團體去參展。他最後說，現在是歲末年終，明天又是國定假日，感謝在百忙之中撥冗接見，期待跟卓榮泰意見交換。

