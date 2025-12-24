日議員喊話要看大貓熊到民主台灣就好 中國國台辦跳腳：癡人說夢

〔記者鍾麗華／台北報導〕東京都上野動物園的龍鳳胎大貓熊確定將於明年1月歸還中國，傳出日本議員提案，已經在議會提出與台灣進行「動物交流」，要看大貓熊可以到自由民主的台灣，對此，中國國台辦發言人彭慶恩今(24)日在在例行記者會上回應稱，是「痴人說夢」，「台獨」分裂勢力膽敢把大貓熊作為媚日輸誠的貢品，必將遭受兩岸同胞的怒火。

中日雙方有關租借協議即將到期，2隻大貓熊將於2026年初送回中國。日本議員神戶市議員上畠寬弘表示，他主張動物園領域應該要去中國化，已經在議會提出要和台灣進行動物交流，目前正在進行協議。他也回應網友說，不需要從台灣取得大貓熊，畢竟貓熊正是中國共產黨入侵西藏的證明，如果為了想看大貓熊就向中國低頭，就要去獨裁的中國，那不如去安全、乾淨和民主自由的台灣。

對此，彭慶恩說，「日本個別政客的妄言囈語，是痴人說夢」。2009年中國贈台大貓熊是中國同胞贈送給台灣同胞的，是兩岸關係和平發展的重要成果，深受台灣同胞特別是青少年喜愛，給他們帶去歡樂時光和美好回憶。

彭慶恩稱，大貓熊作為「國寶」，值得兩岸同胞共同珍惜，「台獨」分裂勢力膽敢把大貓熊作為媚日輸誠的貢品，必將遭受兩岸同胞的怒火。

