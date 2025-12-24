日議員喊「想看大熊貓可去自由台灣」！ 國台辦怒斥：癡人說夢

圖為2025年12月16日，日本東京上野動物園湧入大批遊客搶看大貓熊，圖為「曉曉」。美聯社資料照



隨著日中關係惡化，大貓熊的身影也將從日本動物園消失，日本神戶市議員上畠寬弘日前批評「別為大貓熊向中國卑躬屈膝」，更強調「不如前往自由與民主的國家——安全且乾淨的臺灣」，中國國台辦發言人彭慶恩今天（12/24）回擊，這是日本個別政客的妄言囈語、癡人說夢。

近來日中關係惡化，日本東京上野動物園出生的大貓熊「曉曉」和「蕾蕾」將於明年初送回中國，屆時日本全國動物園都沒有大貓熊，且中方未回應是否額外租借大貓熊，日本將進入逾半世紀來首見的「貓熊清零」狀態。

廣告 廣告

對此，日本神戶市議員上畠寬弘本月16日，在社群平台X上發文寫道，台北市立動物園的大貓熊並非租借，而是中國以「台灣屬於國內」的獨自理論，主張不適用《華盛頓公約》而贈與，因此即使政權由國民黨轉為民進黨，台灣仍持續飼養大貓熊，「我主張動物園領域亦應去中國化，並已在議會提出與台灣進行動物交流，正進行協議。」

上畠寬弘隔天（12/17）再度發文，直言不需要中國的大貓熊，「說到底，大貓熊本身就是中共侵略西藏的證據，如果只是為了看大貓熊就去向中國卑躬屈膝，甚至前往那個充滿人治與獨裁風險的中國，那麼倒不如前往自由與民主的國家——安全且乾淨的臺灣」、「卑鄙又殘酷的，是中國共產黨。」

對於上畠寬弘的接連發文，中國國台辦發言人彭慶恩今天在記者會上回擊，提到2009年贈與台灣的大貓熊，是大陸同胞贈送給台灣同胞，也是兩岸關係和平發展的重要成果，深受台灣同胞、特別是青少年喜愛，帶給他們歡樂時光和美好回憶，大貓熊是國寶，值得兩岸共同珍惜，「日本個別政客的妄言囈語，是癡人說夢。」

更多太報報導

美國擬2027年加徵中國半導體關稅 中國外交部撂狠話：損人害己

五角大廈：中國正進行歷史性軍事擴張 全力衝刺2027攻台能力目標

只收現金？台灣客首爾「廣藏市場」瘋買棉被 韓媒：店家不開收據涉逃稅