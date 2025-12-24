日議員喊「想看大貓熊去台灣就好」國台辦氣炸 網笑：太會打臉

即時中心／何馨報導

日本首相高市早苗日前發表「台灣有事就是日本有事」言論，讓中國氣炸，使得中日關係緊張，日本上野動物園2隻大貓熊「曉曉」和「蕾蕾」租借期將滿，預計2026年初歸還給中國，而日本神戶市議員上畠寬弘則說，動物園需去中國化，已經在議會提出與台灣進行「動物交流」，想看貓熊可以去自由民主的台灣。對此，國台辦今（24）日開嗆「台獨分裂勢力膽敢把大熊貓當作媚日輸誠的貢品，必將遭受兩岸同胞的怒火」。

日本上野動物園2隻大貓熊租借期將滿，預計在2026初歸還中國。對此，日本議員上畠寬弘表示，他主張動物園「去中國化」，上畠已經在議會提出要和台灣進行動物交流，而目前正在進行討論。

他說「無需從台灣取得大貓熊，畢竟貓熊是中國共產黨入侵西藏的證明，如果為了想看大貓熊就向中國低頭那就要去獨裁的中國，那還不如去安全、乾淨和民主自由的台灣」。

對此，國台辦發言人彭慶恩在今（24）日例行記者會中開嗆，「日本政客的妄言，是癡人說夢話！」；他稱「2009年中國贈台灣大貓熊是中國贈送給台灣同胞的，是兩岸關係和平發展的重要成果」，貓熊深受台灣同胞喜歡；特別是青少年的喜愛，給他們帶去歡樂時光和美好回憶。

彭慶恩表示，「大貓熊作為國寶」值得兩岸同胞共同珍惜，「台獨分裂勢力竟敢把大貓熊當作媚日輸誠的貢品，必將遭受兩岸同胞的怒火」。

東京上野動物園目前僅的剩兩隻大貓熊「曉曉」與「蕾蕾」租期將在2026年2月20日截止。（圖／翻攝自X@上野動物園［公式］）

不過，網友則笑說「太會打臉中國了，笑死！」、「松山機場有捷運直達動物園，計劃通」、「又是一個中國人被自己懲罰的案例，笑瘋」、「怎麼那麼聰明？！」。

