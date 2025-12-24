日議員喊「想看貓熊去台灣」、與台動物交流 國台辦怒批：癡人說夢

日本上野動物園的龍鳳胎貓熊「曉曉」跟「蕾蕾」，由於是以繁衍研究為目的出借，其所有權屬於中國，因此預計在明年1月歸還中國。這將是日本國內53年來首次看不到貓熊，消息一出，不少日本民眾搶看「曉曉」跟「蕾蕾」，準備向牠們告別。

不過因日相高市早苗發表台灣有事的言論導致中日關係緊張，中方可能不會再續借貓熊給日本。對此日本議員上畠寬弘提出解方，那就是與台灣進行「動物交流」，他認為動物園應該要去中國化，如要看大貓熊可以到自由民主的台灣，而他已經在議會提出，目前正在進行協議。

但此發言論引發國台辦不滿，發言人彭慶恩表示，「日本個別政治人物的妄言囈語是癡人說夢，需要強調的是，2008年大陸贈台大熊貓是大陸同胞贈送給台灣同胞的，是兩岸關係和平發展的重要成果，深受台灣同胞特別是青少年喜愛，給他們帶去了歡樂時光和美好回憶」。發言人怒批，「大熊貓作為國寶，值得兩岸同胞共同珍惜，『台獨』分裂勢力膽敢把大熊貓作為媚日輸誠的貢品必將遭受兩岸同胞的怒火」。

中國2008年贈送一對公母大貓熊「團團」、「圓圓」給台灣，飼養在台北市立動物園，而圓圓在2013年、2020年分別產下「圓仔」、「圓寶」，兩隻皆為雌性。不過「團團」在2022年11月，因肥胖細胞型星形膠質細胞瘤醫治無效，於台北市立動物園病逝，因此台灣剩下3隻雌性大貓熊。

