日議員喊「要看大熊貓去民主台灣就好」 國台辦嗆：癡人說夢

隨日中關係惡化，大熊貓身影也將從日本動物園消失，神戶市議員上畠寬弘認為，若要看大熊貓，不如去自由民主的台灣看，不用對中國卑躬屈膝。對此，中國國台辦發言人彭慶恩今日回應，這是日本個別政客的妄言囈語、癡人說夢。

日本與中國雙方有關租借協議即將到期，東京都上野動物園的龍鳳胎大貓熊確定將於2026年初歸還中國，屆時日本將進入逾半世紀來首見的「貓熊清零」狀態。上畠寬弘主張動物園領域應該要去中國化，已經在議會提出要和台灣進行動物交流，目前正在進行協議。

上畠寬弘接著直言，不需要中國的大熊貓，「說到底，大貓熊本身就是中共侵略西藏的證據，如果只是為了看大貓熊就去向中國卑躬屈膝，甚至前往那個充滿人治與獨裁風險的中國，那麼倒不如前往自由與民主的國家——安全且乾淨的台灣」，更稱中共卑鄙又殘酷。

彭慶恩今（24日）於例行記者會表示，2009年曾與台灣的大熊貓，是中國大陸同胞贈送台灣同胞，亦是兩岸關係和平發展的重要成果，身受台灣同胞、尤其青少年的喜愛，更帶來歡樂時光與美好回憶，還稱大熊貓作為國寶，值得兩岸同胞共同珍惜，「日本個別政客的妄言囈語，是癡人說夢。」

