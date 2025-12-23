日議員妻曾被迫登載「中國台灣」 林佳龍感謝修法：台灣就是台灣
[Newtalk新聞] 外交部長林佳龍今（23）日表示，他昨日於外交部接見「台灣女婿」日本參議員瀧波宏文及其夫人，並與瀧波宏文率領的「TY 會」訪團成員進行交流。他說，瀧波宏文的夫人在登記結婚時被迫登載為「中國台灣省」，因此積極修法。他並向瀧波表達感謝，「台灣就是台灣」，能以台灣人的名義登記戶籍，不僅是一項制度的調整，更是對台灣人民身分認同的尊重。
林佳龍今透過臉書發文表示，瀧波宏文今年 9 月曾以農林水產副大臣身分訪台，成為歷來訪台層級最高的日本內閣成員之一，以具體行動展現其對台灣的重視與深厚情誼。
林佳龍指出，瀧波宏文此次再度訪台，率領包括參議員小林一大、鈴木大地及宮本和宏等「TY 會」成員一同來訪。他說，「TY 會」由瀧波宏文與前參議員吉川有美共同創立，名稱取自兩人姓氏的羅馬拼音，亦巧妙寓意「台灣（T）友好（Y）會」，多年來持續以實際行動推動台日各項合作與交流。
林佳龍進一步說明，瀧波宏文與台灣的連結不僅止於理念，更源自家庭。他透露，瀧波夫人為土生土長的台灣人，過去兩人在日本登記結婚時，夫人國籍被迫登載為「中國台灣省」，讓瀧波宏文深刻體會戶籍制度對台灣的不公平，也因此積極推動修法，並在法務省研議修法過程中發揮關鍵影響力。
林佳龍強調，瀧波宏文始終以務實方式支持台灣，不僅展現對台灣的重視，也反映其家庭對台灣的深厚情感，讓台灣人由衷感到溫暖。他並向瀧波宏文表達感謝，指出「台灣就是台灣」，能以台灣人的名義登記戶籍，不僅是一項制度的調整，更是對台灣人民身分認同的尊重，相信會讓所有台灣人都感到光榮。
林佳龍也感謝小林一大對其積極走訪各國、拓展台灣國際空間努力的肯定。雙方並就深化台日關係交換意見，特別是在「運動外交」方面，運動選手出身的鈴木大地十分期待推動台日游泳交流，而曾以自行車環台的宮本和宏參議員，則分享以自行車觀光促進地方創生與振興地方經濟的經驗。
林佳龍表示，衷心感謝瀧波宏文、小林一大、鈴木大地及宮本和宏四位參議員真心熱愛台灣，從不同領域、以不同的行動支持台灣，為台日友好關係注入更多活力，一同深愛台灣、共同守護台日情誼。
此外，外交部新聞稿指出，林佳龍也就台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）一事指出，台灣符合CPTPP入會標準，期盼日本持續發揮領導力，協助儘快展開我國入會談判工作，共創區域榮景。
瀧波宏文則特別分享他擔任「日華議員懇談會」戶籍問題專案小組負責人時，推動日本法務省修改規定，使日本戶籍文件能夠登載「台灣」的過程，欣見日本參議院友台力量逐漸擴大。訪團成員另就台日體育、自行車、地方交流等交換意見。
