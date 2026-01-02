日議員宣布訪台遭中國砲轟「敗類」 矢板明夫：我們邀請的

歸化日籍參議員石平本月訪台，以行動挑戰北京「禁止入境中國」制裁。（翻攝自石平X）

出身中國四川、現已歸化日籍的日本參議員石平，近日宣布將在本月受邀訪問台灣，由於石平去年當選議員後即遭北京實施制裁、禁止入境中國，他直言：「被中國禁止入境的我能夠進入台灣，足以證明台灣是與中國無關的獨立國家。」此番言論引發北京當局跳腳，砲轟其為「敗類」。對此，資深媒體人矢板明夫公開力挺好友，透露石平此行正是應其「印太戰略智庫」的邀請來台交流。

印太戰略智庫執行長矢板明夫於昨（1日）深夜發文表示，石平是日本政壇少數真正「懂中國、卻不替中共辯護」的政治人物，他長期站在民主自由立場，對威權擴張直言不諱。矢板明夫指出，北京原想透過制裁製造寒蟬效應，禁止石平及其直系親屬入境中國，最終卻「搬石頭砸了自己的腳」，反而凸顯了石平立場的重要性，也讓國際社會更看清中共試圖封殺異議人士的霸凌手段。

廣告 廣告

矢板明夫分析，石平發文「被中國禁止入境的我能夠進入台灣，足以證明台灣是與中國無關的獨立國家」，之所以引發熱烈討論，是因為他將抽象的主權爭議轉化為直觀的對照，即若台灣如北京所言是中國的一部分，那中國的禁令理應對台灣有效；但現實是，石平能自由出入台灣，這證明了「誰能進入台灣，只能由台灣自己的制度與政府決定」。

面對石平的訪台聲明，我國外交部特別在X以日文回推，對石平參議員的來訪表示誠摯歡迎，並感謝其對台灣的支持。石平今（2日）清晨也再度回文致謝，並堅定表示「絕對會按計畫出訪」。矢板明夫強調，北京的激烈反應只會放大石平訪台的象徵意義，這場訪問不僅是學術與政治的交流，更成為民主陣營共同對抗威權脅迫的標誌性事件。





更多《鏡新聞》報導

中國戰狼司長「插口袋訓話」後 日媒：轉身悄赴日企據點送擁抱

共軍演習引發旅遊憂慮 日議員霸氣挺台：正常交流才是守護民主

日議員拋「台日貓熊交流」 國台辦震怒：不容國寶淪媚日輸誠工具