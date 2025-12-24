日議員拋「台日貓熊交流」 國台辦震怒：不容國寶淪媚日輸誠工具

國台辦發言人彭慶恩痛批，日本政客提案與台灣進行「貓熊交換」是痴人說夢。（翻攝自微博）

隨著日本境內最後兩隻旅日大貓熊將於2026年初歸還中國，日本國內即將面臨50年來首度「沒有大貓熊」的局面。對此，神戶市議員上畠寬弘提出與台灣進行「動物交換」的構想，也建議日本民眾若想看貓熊可轉往「自由民主的台灣」，引發北京當局強烈反彈。中共國台辦發言人彭慶恩今（24日）嚴厲批評此舉是「痴人說夢」，更警告台獨勢力若膽敢將貓熊作為「媚日輸誠」的貢品，必遭兩岸同胞怒火。

中日關係持續僵持，日本東京都上野動物園證實，雙胞胎大貓熊「曉曉」與「蕾蕾」將於明年1月底送還中國，面對日本即將消失的「貓熊熱」，神戶市議員上畠寬弘17日在社群平台X主張，動物園領域亦應推行「去中國化」。他分析指出，台北市立動物園的大貓熊當初是北京當局以「國內贈送」名義給予，並非租借，不受歸還協議限制。上畠寬弘更直言，貓熊是中共侵略圖博（西藏）的證據，呼籲日本民眾不需向獨裁中國卑躬屈膝，應改往「安全乾淨的國家」觀賞。

針對日方提案，國台辦發言人彭慶恩在例行記者會重砲批評，形容日本個別政客的說法是「妄言囈語、痴人說夢」。彭慶恩強調，2009年中國贈台大貓熊是「大陸同胞贈送給台灣同胞」的，是兩岸和平發展的重要成果，具有特殊的政治與情感意義，重申大貓熊作為「國寶」，絕對不容許被政治化或作為外交籌碼。

由於日本首相高市早苗近期發表的「台灣有事」言論讓中日關係跌入冰點，原本象徵友誼的貓熊也成為角力工具。彭慶恩在記者會中強硬表示，大貓熊值得兩岸同胞共同珍惜，並嚴詞警告：「『台獨』分裂勢力膽敢把大貓熊作為媚日輸誠的貢品，必將遭受兩岸同胞的怒火。」此番發言顯示，北京當局對於日本與台灣在非正式官方領域加強合作，抱持高度戒心與反感。





