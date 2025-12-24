日議員提台日「動物交流」！國台辦重話警告

▲中國國台辦發言人彭慶恩今（24）日表示，「台獨分裂勢力膽敢把大熊貓作為媚日輸誠的貢品，必將遭受兩岸同胞的怒火」。（圖／翻攝自新浪新聞）

[NOWnews今日新聞] 日中關係緊張，日本國內僅存的兩隻大貓熊「曉曉」、「蕾蕾」，確定將於明年1月底送還中國，這是近50年來日本國內首次迎來「沒有大貓熊」的局面。有日本議員透露，已經在議會提出與台灣進行動物交流，呼籲日本民眾想看大貓熊可以去台灣看。對此，中國國台辦發言人彭慶恩回應表示，「台獨分裂勢力膽敢把大熊貓作為媚日輸誠的貢品，必將遭受兩岸同胞的怒火」。

國台辦發言人彭慶恩今（24）日例行記者會，被記者問說有日本議員稱，台北動物園的大貓熊是中國贈送的，「目前已就日本動物園與台北動物園開展動物交換進行磋商。對此有何評論？」

彭慶恩回應說，「日本個別政客的妄言囈語，是癡人說夢」。彭慶恩進一步表示，「需要強調的是，2008年大陸贈台大熊貓是大陸同胞贈送給台灣同胞的，是兩岸關係和平發展的重要成果，深受台灣同胞特別是青少年喜愛，給他們帶去歡樂時光和美好回憶」。

彭慶恩最後警告，「大熊貓作為國寶，值得兩岸同胞共同珍惜。『台獨』分裂勢力膽敢把大熊貓作為媚日輸誠的貢品，必將遭受兩岸同胞的怒火」。

▲在東京上野動物園的兩隻大貓熊將被送還中國，這也將是50年來日本國內首次迎來「沒有大貓熊」的局面。（圖／美聯社／達志影像）

日本議員解釋並非向台灣要貓熊 僅呼籲民眾想看去台灣

提出日台動物交流的是日本神戶市議員上畠寛弘，他在月中評論日本將迎來大貓熊歸零時表示，動物園領域亦應去中國化，並透露自己已在議會提出與台灣進行動物交流，「正進行協議」。

國上畠寛弘今日也在X上再度發言強調，「是誰說過想再要新的熊貓了嗎？我的意思是，如果想看熊貓，就應該去自由與民主的國家、乾淨又安全的台灣。所謂的動物交流、動物園交流，並不是指熊貓，而是指台灣的特有種與日本的特有種之間的交流與交換」。

