日議員獻花哀悼張文案亡者 留1句話台灣人哭了
張文大規模隨機殺人引發全台不安，國際也高度關注這場重大凶殺案。日前有日本議員到誠品南西店獻花致意，而議員在社群的一句話，更感動許多台灣人。
日議員低調悼念
日本自民黨幹事長代行、眾議員萩生田光一日前率團訪台，總統賴清德於22日接見時，也感謝日方長期支持台海和平與台日友好。其中立場親台的眾議員上畠富弘與吉田健吾，23日身著黑色西裝，低調前往誠品南西店案發地獻花致意，雙手合十為罹難者默哀，行程未事先公開。
上畠富弘受訪時表示，雖然發生憾事，但日本人不會因此卻步，「正因為是這種時刻，更應該來台灣」，希望表達對台灣的支持與陪伴。
台灣民眾感動
相關畫面曝光後，引發台灣社群高度關注與感動。上畠富弘也親自在 Threads 留言表示：「日本永遠與台灣同在，台灣是親愛的朋友和家人。」一句話讓不少台灣網友紅了眼眶。
網友紛紛留言表示感謝與感動：「看到這句『這個時刻更要來台灣』真的哭了」、「台日之間真的是善意的正向循環」、「謝謝日本在最困難的時候選擇站在台灣身邊」。不少人認為，這樣低調而真誠的行動，比任何官方聲明都更有力量。
感念北車英雄
事發至今悼念仍未停歇。台北車站M7出口、誠品南西店外，持續有民眾獻上白色花束與手寫卡片，悼念在事件中不幸喪命的蕭姓騎士、王姓男子，以及在北車出口捨身阻擋兇嫌的英雄余家昶。
一早便有民眾前來跪地合十，現場氣氛肅穆。有人表示，北車是每天通勤必經之路，「如果沒有余大哥挺身而出，後果可能更不堪設想」，特地前來致意表達感謝。
花束與卡片一天天累積，寫滿「謝謝你」、「一路好走」、「你救了更多人」。這場突如其來的暴力事件撕裂了社會，但民眾自發的悼念與善意，也讓人們看見，在最黑暗的時刻，仍有人選擇守護、選擇同行。而為紀念余家昶的英勇行為，北車將設立他的紀念碑。
