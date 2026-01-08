日議員石平哽咽了！挺台竟遭制裁「淚談中共1黑歷史」

政治中心／周希雯報導

日本參議員石平出生中國、後歸化日本國籍，因長年批判中國政權，遭中共怒批「宵小之輩」、更宣布制裁「禁止入境」；但他隨即飛來台灣，並公開稱台灣為獨立國家，絕非中國的一部分，用行動打臉中共。對此，資深媒體人矢板明夫近日邀請石平訪談，暢聊對六四事件、首度當選議員及被中國制裁的心路歷程，也深刻感受到「他（石平）今日所站的位置，並非出於政治算計，而是長時間價值選擇的結果。」

矢板明夫昨（7日）簡述1小時訪談內容，石平回顧了自己在中國成長、赴日留學，以及投入中國民主化運動的過程；談到1989年中共對六四天安門事件的血腥鎮壓時，「他一度哽咽、眼眶泛紅，那應該是多年來深藏在心底的記憶，再次被觸動。」後來談到加入日本國籍、首次參選國會議員，然而一當選就被中國制裁，不過石平透過這段心路歷程，反而更清楚自己所承擔的角色與責任，也讓矢板明夫更清楚感受到，「他今日所站的位置，並非出於政治算計，而是長時間價值選擇的結果。」

挺台遭中國制裁！日議員石平「哽咽談中共1黑歷史」他嘆：多年來深藏在心底

矢板明夫（右）邀石平（左）訪談。（圖／翻攝「矢板明夫俱樂部」臉書）

雖然石平曾多次來台，「但這一次的身份不同」，坦言自從成為國會議員，對自身發言與行動的分量有更深的感受，也再次明確表示「台灣與中國並非同一個國家」，未來將持續推動日本與台灣的合作，共同面對中國的霸權擴張，捍衛自由、民主與法治。對此，矢板明夫也在訪談結束後，邀請石平出席4月於東京舉辦的「台日友好之夜」並發表演講，「他當場欣然應允，並表示期待在日本與更多朋友直接交流台日合作與印太局勢的未來方向。」

石平當選日本參議員後遭中國制裁。（圖／民視新聞）

矢板明夫也透露，這場「台日友好之夜」除了石平參議員外，去年以全國最高票當選的北村晴男參議員也已經允諾出席，「安倍夫人等知名友台人士亦在邀請之列。」對此，矢板明夫希望透過這些交流，讓台日關係越來越緊密、台灣越來越安全，也盼望透過不同層面的對話與現場互動，實際感受日本社會如何看待台灣，也理解台日關係在當前國際局勢中的位置。





原文出處：挺台遭中國制裁！日議員石平「哽咽談中共1黑歷史」他嘆：多年來深藏在心底

