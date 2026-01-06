日議員石平抵台：台灣絕非中國一部分 台灣就是台灣

（中央社記者楊堯茹台北6日電）日本參議員石平今天抵台，他於松機發表談話強調，踏上台灣國土充分說明中華人民共和國和中華民國是完全不同的國家，台灣絕對不是中國一部分，台灣就是台灣。

日本維新會中國裔參議員石平應印太戰略智庫邀請來台出席研討會，並於上午搭機抵達台北松山機場。

石平抵台後發表簡短談話指出，踏上台灣國土非常高興且激動，中華人民共和國政府對他制裁、不允許他進入中國國境，今天順利進入台灣國境，充分說明中華人民共和國和中華民國是完全不同的國家。

廣告 廣告

石平強調，台灣絕對不是中國的一部分，台灣就是台灣，台灣就是中華民國，和中華人民共和國沒有關係，今天到台灣就是要說明這點，告訴世界台灣是獨立的國家。

被問及中國外交部指石平涉台言論「不值一提」，石平回擊，「愛提不提，我無所謂」。

石平曾於去年底在社群平台X上表示，「被中國禁止入境的我能夠進入台灣，足以證明台灣是一個與中國無關的獨立國家」。

石平出生於中國，2007年取得日本國籍。他畢業於北京大學哲學系，1988年留學日本後不久，因為中國發生天安門學運決定與中共訣別，2007年歸化日本。今年7月參議院選舉中，石平以日本維新會候選人身分參選，並首次當選。（編輯：林淑媛）1150106