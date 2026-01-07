日議員石平抵台「證明台灣獨立」 國台辦跳腳：胡言亂語不值一評

國台辦發言人陳斌華稱日本參議員石平為「宵小之輩」。(翻攝畫面)

日本維新會參議員石平昨（6日）上午抵台時表示，來到台灣就是要證明「台灣是一個獨立的國家」，絕對不是中國的一部分。對此，中國國台辦發言人陳斌華今（7日）回應，「宵小之輩的胡言亂語，不值一評」。

中國外交部於2025年9月8日發布中華人民共和國外交部令第17號指出，日本維新會參議員石平長期在台灣、釣魚島、歷史、涉疆、涉藏、涉港等問題上散布謬論，公然參拜靖國神社，嚴重違背中日四個政治文件精神和「一個中國原則」，嚴重干涉中國內政，將採取制裁、禁止入境。

石平昨（6日）上午搭機抵台時指出，能夠踏上台灣國土非常高興且激動，他能順利進入台灣國境，已充分說明兩岸互不隸屬。石平強調，中華民國與中華人民共和國並無關係，他到台灣就是要告訴世界「台灣是一個獨立的國家」。

對此，中國外交部發言人毛寧僅以「宵小狂言不值一評」帶過；國台辦今（7日）舉行記者會，發言人陳斌華針對相關問題也僅回應「宵小之輩的胡言亂語，不值一評」，隨後立即詢問「還有嗎？」示意記者進入下一問題。





