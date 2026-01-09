日議員石平研討會遇鬧場（3） (圖)

[Newtalk新聞] 遭到中國制裁並禁止入境的日本維新會參議員石平近期訪台，6日抵達台北松山機場時高喊，來到台灣就是要證明，台灣絕對不是中國一部分，中國的「制裁」對他無效。硬生生戳破中共那套「台灣是不可分割一部分的謊言」，讓北京當局氣炸又無法反駁，只能跳針罵石平「宵小」，稱其言論「不值一提」。對此，印太戰略智庫執行長矢板明夫狠酸，中共批石平不值一提，那當初為何要大動作制裁，前後邏輯根本不通，相反地還證明了石平訪台對北京而言絕非「小事」！ 矢板明夫9日凌晨在臉書寫道，石平訪問台灣，可以說是一場高度密集、同時也極具象徵意義的政治行程。8日下午拜會外交部，與外交部長林佳龍深入交換意見，並在林佳龍陪同下前往總統府，參觀館內正在舉辦的台灣民主歷程展覽。9日還將前往立法院，和多位立法委員就台日關係與中國議題進行交流，下午則出席由印太戰略智庫主辦的「應該如何與中國打交道？」研討會。這樣緊湊的行程之間，還穿插了大量媒體專訪，不僅台灣媒體高度關注，日本媒體也給予了大篇幅報導。 矢板明夫指出：「日本社會也顯然將石平此行視為一次具有現實影響力的重要外交事件。更具戲劇性的是中國方面的反應。中國明文禁止石平入

