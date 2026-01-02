日議員訪台中共「氣到當機」 綠譴責軍演1／遭中制裁禁止入境 日本參議員：訪台證明台灣與中國無關

日本參議員石平。

日本參議員石平去年9月，遭到中國制裁，禁止他入境中國、凍結他在中國的財產後，他12/31在社群發文表示，中國禁止他入境，卻還能進入台灣，就足以證明台灣是跟中國無關的獨立國家。而今天（2日）矢板明夫也證實，石平即將在1/6到1/10訪台，還會與外交部長林佳龍見面。

日本參議員石平（2025/9/13）：「如果他們（日本）對中國軟弱的話，我也會讓日本對中國更加強硬。」用中文對著鏡頭，侃侃而談日本對中國的外交政策。石平去年9月遭到中國制裁，禁止他入境中國。石平沒有在怕，用行動挺台，將在1/6到10到台灣訪問。

日本參議員石平（2025/9/13）：「中國共產黨怎麼制裁我，我都會堅持我自己的立場，然後去做應該做的事情。」石平12/31發文表示，計畫在新年後訪問台灣，目的是被中國禁止入境後，卻還能夠進入台灣，足以證明台灣是一個與中國無關的獨立國家，也讓中國跳腳，口出惡言。

中國外交部發言人林劍（2025/1/1）回應：「中方對此有何評論？謝謝。這種敗類的醜惡言行，不值一評。」外交部發言人蕭光偉表示：「外交部歡迎關注台灣民主發展，並支持台日友好交流的日本國會議員來台訪問。」

石平出生於中國四川，1988年因為中國爆發天安門學運，他無法認同理念，2007年留學日本後決定歸化，並長期研究中國政治與中日關係，持續批判中國政權。印太戰略智庫執行長矢板明夫證實，石平這次訪台其實就是他們邀請。他除了參加智庫的研討會外，還將參訪立法院，以及拜訪外交部長林佳龍。

矢板明夫指出：「這是中國完全是自己搬石頭砸自己的腳。這件事情是很正常的一場外交上的交流，但是因為有中國的制裁路徑這件事情，反而讓全世界都看到了，也就是說中國跟台灣一邊一國。」中共祭出制裁手段，意外促成民主同盟國家之間的交流，也幫石平訪台添加另一層意義。





