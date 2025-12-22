日議員訪台曝高市策略？他揭：為三件事鋪路

▲日議員訪台！高市「台灣有事」策略曝？前立委揭：為這三件事鋪路。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本自民黨眾議員、幹事長代行萩生田光一訪問台灣，並與總統賴清德會面，外交部也宣布將有近30位日本議員訪台。前立委邱毅發文提出看法，認為高市早苗內閣此舉，是在中日衝突持續之際「繼續玩火」，具備強烈的挑釁意味，有意操作「台灣有事」議題。

邱毅指出，此次密集訪台的日本政客，具有高度一致的背景特色，都是自民黨右翼勢力和日華議員懇談會成員，分別隸屬安倍派與麻生派。其中正在台北訪問的萩生田光一，為自民黨首席代理幹事長，被指控是日本竄改教科書、隱瞞侵略罪行的關鍵人物。緊接著，前法務大臣鈴木馨佑、前外務大臣河野太郎也將於24日接力啟程，隨行還包括8位麻生派議員。

日本政界人物接力訪問台灣，邱毅認為這背後，藏有高市早苗的政治算計，戰略意圖是主動誘發「台灣有事」，藉此達成三大目標。第一，透過區域緊張情勢，轉移日本國內經濟不振的社會矛盾；第二，藉機刺激輿論支持修憲、擴軍與強武；第三，圖謀修改日本長年堅持的「非核三原則」，試圖讓日本合法擁有核武，達成其政治與軍事上的野心。

邱毅更對未來的東亞情勢，提出大膽預測，認為在高市早苗頻頻出招，12月26日她可能會率領內閣成員，參拜靖國神社的可能性大幅增加。若參拜行動成真，無疑是在中日關係的傷口上灑鹽，也讓「台灣有事」的潛在風險進一步升高。

