日議員高喊「台是獨立國家」！中怒回4字他酸：越走越窄

政治中心／綜合報導



先前遭中國禁止入境的日本參議員石平，6日造訪台灣，在首訪時高喊「台灣是獨立國家」，絕非中國的一部分。消息曝光後，中國隨即怒斥是「宵小狂言」；對此，印太戰略智庫執行長矢板明夫則撰文認為，中國此舉只會把「路愈走愈窄、愈來愈孤立」。



矢板明夫認為，石平提到「台灣是獨立國家」，這樣直白而有力的表述，不僅反映他本人的政治信念，也代表了日本主流政界對台灣主權與現實的認知。他對於中國的「宵小狂言不值一評」說法，認為此舉完全沒有正面反駁石平的論點。這種近乎謾罵的措辭，在外交語言中顯得既尖酸刻薄又缺乏說服力。

廣告 廣告

日議員喊「台灣是獨立國家」！中國怒回4字他大酸：路越走越窄

矢板明夫認為，使台日兩國的官方與非官方往來更加密切。（圖／翻攝矢板明夫臉書）

他進一步指出：「從去年11月日本首相高市早苗在國會力挺台灣以來，台日交流已從口頭支持逐步走向實際合作互動。高市首相公開宣示日本對台灣的重視，使台日兩國的官方與非官方往來更加密切。至今日本已有超過30位國會議員訪問台灣，這樣的頻率和規模在過去是少見的。石平作為其中具有代表性的一位，其特殊身份更突顯了日本國會內對台灣議題的多元聲音。」









日議員喊「台灣是獨立國家」！中國怒回4字他大酸：路越走越窄

矢板明夫認為在高市早苗表態後，至今日本已超過30位國會議員訪問台灣。（圖／翻攝高市早苗X）





矢板明夫不諱言，從上述情況可發現，台灣在國際社會上獲得的友誼與支持正在擴大，同時在國際輿論上逐漸站穩腳步。「得道多助」這句古語，在當前的國際環境中，似乎得到了新的注解：一個以和平、對話與尊重為基礎的外交姿態，更容易吸引理解與支持；而只會粗暴抨擊與羞辱持不同政見者的中國，則「失道寡助」，必然路愈走愈窄、愈來愈孤立。





原文出處：日議員喊「台灣是獨立國家」！中國怒回4字他大酸：路越走越窄

更多民視新聞報導

馬杜洛遭捕鄭麗文對賴清德「吐1句」 媒體人酸：對中表功

高虹安涉貪「二審無罪」還沒完！「高檢署上訴了」理由曝光

黃國昌辭立委被酸「壯烈畢業秀」 媒體人點1關鍵：邏輯荒謬

