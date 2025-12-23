日護士「解除封印」拍謎片…首作上映時間曝！

娛樂中心／翁莉婷報導



日本女優近期出現許多新面孔，剛在片商「Premium」出道的湊音可憐（湊音かれん），憑藉清新脫俗氣質、甜美可愛臉蛋，還有和外貌超反差的火辣身材擄獲許多粉絲的心。入行前她曾是1名診所護士，在最新公開的海報中可以看見她穿著一身白衣、脖子上還戴著聽診器，整個打扮非常符合她前份工作的形象，引起不少人的好奇心。





.

日本新人女優「湊音可憐」長相甜美，過去曾是1名診所護士。（圖／翻攝自PLAY NO.1）

廣告 廣告





24歲日本新人女優「湊音可憐（湊音かれん）」擁有甜美清純外表和完美身材線條，近日剛從片商「Premium」出道，而這間片商的風格較為成熟，因此出道的女優必須在短時間內進入狀況，和其他偶像片商新人相較之下沒有太多青澀害羞的空間。AV達人一劍浣春秋在《PLAY NO.1》撰文分享，片商「Premium」過去大多找當過主播的新人合作，不過這次卻換了口味，湊音可憐沒上過電視，入行前她是1位知名高端診所護士，而這樣的背景也吸引許多人關注。

.

片商公開「湊音可憐」海報照所呈現的人設，和她曾是診所護士的經歷相符。（圖／翻攝自X）





此外，一劍浣春秋還提到，湊音可憐（湊音かれん）當護士時照顧過很多名人，像是一流企業大老闆、外資企業高層幹部、檯面上光鮮亮麗藝能人等，不僅如此她的英語也十分流利，還上知天文、下知地理，知識非常豐富。她的作品將在明年1月20日發行，片長約160分鐘，讓不少人非常期待。

原文出處：診所「白衣天使」洩火辣身材轉戰暗黑界…入行前「超狂經歷」全被挖！

更多民視新聞報導

一句「殺人」公車全車靜下來 乘客嚇到報警

阿信重摔4字曝傷況！親揭「合體F3」關鍵：不忍心

張文墜樓亡是意外！生前「4跡證」曝還有第三波攻擊

