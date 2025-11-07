日護衛艦打進澳洲市場 ! 「最上級」改良型首入南太平洋軍售大門

今年 8 月，澳洲新一代多用途護衛艦計畫最終選擇日本「最上」級護衛艦改良型，引發日本政府與防務企業界的高度振奮。 圖:翻攝自樞密院十號

[Newtalk新聞] 今年 8 月，澳洲新一代多用途護衛艦計畫最終選擇日本「最上」級護衛艦改良型，引發日本政府與防務企業界的高度振奮。近日在澳洲舉行的「2025 年印度洋-太平洋國際海事博覽會」上，日本派出有史以來最大規模的防務企業代表團參展，凸顯其希望藉此擴大在南太平洋地區影響力，並進一步進軍國際軍火市場的戰略意圖。

據「澳洲防務」網站報導，協議簽署後 3 個月，日本防務企業在澳洲國防博覽會上進行了空前亮相。參展的 13 家日本公司中，包括三菱重工等重量級軍工巨頭。相較 2023 年首次參展的 10 家日本企業，今年參展規模大幅增加，顯示日本對澳洲市場的重視。

廣告 廣告

日本海上自衛隊官員表示，澳洲海軍對「最上」級飛彈護衛艦性能高度讚賞，他指出：「我們參加此次大型展覽，部分原因是感謝澳大利亞民眾對日本護衛艦的濃厚興趣，這也實際上擴大了日本企業的商機。」

日本「最上」級護衛艦。 圖:翻攝自樞密院十號

英國《詹氏防務周刊》報導指出，澳洲計畫建造 11 艘新型通用護衛艦，取代老化的「安扎克」級護衛艦。首 3 艘將在日本建造，其中首艦預計於 2029 年交付，2030 年服役，其餘 8 艘則由澳洲亨德森造船廠承建。

美國「海軍新聞」網站則報導，紐西蘭海軍現役的「安扎克」級護衛艦亦將更新，考慮採購「最上」級護衛艦。此前，紐西蘭總理參訪日本橫須賀基地時，曾登上「最上」級護衛艦「熊野號」，展現濃厚興趣。

分析人士指出，澳洲開放日本軍售，已帶動日本防務企業向南太平洋地區推銷裝備。國際戰略研究所認為，如果日本能從紐西蘭獲得少量訂單，不僅能加強兩國安全與經濟合作，也有助於提升日本海外軍火出口記錄，鞏固其國防工業基礎。

澳日兩國在區域安全合作上的互動也日益密切。 圖:翻攝自X帳號@gasworld

此外，澳日兩國在區域安全合作上的互動也日益密切。今年 8 月，日本陸上自衛隊與美、澳陸軍舉行聯合指揮所演習；9 月末至 10 月初，日本、美、澳三國在三澤基地展開代號「武士道衛士-25」聯合演習；未來，日本自衛隊還將赴澳洲與兩國軍隊共同訓練。

廣告 廣告

然而，專家提醒，澳日合作仍存在風險。國際戰略研究所指出，日本雖擅長建造先進戰艦，但對出口複雜裝備缺乏經驗；澳洲海軍則經常修改設計方案，可能造成成本與進度壓力。加上澳洲正在推動核潛艇與大型驅逐艦現代化計畫，新型護衛艦可能面臨經費不足的挑戰。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

(影) 俄軍三面包圍紅軍城失利! 反被烏軍無人機精準端掉整個指揮部

(影) 俄千架「沙赫德」被炸毀! 伏爾加格勒煉油廠火海連天、克里米亞油庫也爆炸