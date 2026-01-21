日豪華郵輪「海洋富士號」首訪台南 黃偉哲親迎539旅客

日本國際豪華觀光郵輪「海洋富士號」，21日上午首度靠泊台南安平商港。(記者王俊忠攝)

〔記者王俊忠／台南報導〕日本國際豪華觀光郵輪「海洋富士號」，今(21)日上午首度靠泊台南市安平商港，是今年度第1艘泊靠安平港的大型郵輪，為台南郵輪觀光再添新動能。台南市長黃偉哲一早親臨安平港碼頭迎接到訪的539位國際旅客及船員，並送上禮品推廣台南優質伴手禮與市區經典觀光遊程。

黃偉哲指出，海洋富士號主要載運來自日本及歐美國家的高端旅遊團客，這批旅客中有不少日本民眾是第1次到台灣旅遊，此行在高雄、台南及基隆停留，雖然在台南僅短暫停靠1晚，但市府仍期待透過完善的市區觀光安排，讓旅客體驗台南與日本歷史文化連結深厚的城市風貌，包括日治時期留下的建設與文化記憶。

黃偉哲強調，不論是搭飛機或乘郵輪來到台南，只要能親身走進這座城市、飽覽台南風光，都是推動觀光與城市交流的重要契機，期盼旅客帶著美好回憶日後能重遊台南，未來希望吸引更多國際郵輪與高端旅客到訪。

今早海洋富士號泊靠安平商港後，有多輛大巴與中巴到碼頭接運旅客到台南市區展開觀光遊程。

市府觀旅局長林國華表示，過去安平港沒什麼大型郵輪靠港到台南觀光旅遊，去年9月迎來「奧德賽號」郵輪停泊安平港後，今年開國元旦後，再接到海洋富士號到訪，預計今年會有多艘郵輪到台南泊靠、讓遊客下船旅遊，目前都在洽談中，顯示台南郵輪觀光逐步展現成果。

林國華說，市府觀旅局等單位積極與安排郵輪旅遊的旅行社接洽、進行市區觀光踩線，以利郵輪靠港時，船上旅客能到市區進行景點觀光旅遊及餐飲、特色伴手禮的消費，促進台南觀光點與餐飲業的發展，不是只讓郵輪靠港過1夜休息、做完補給就離港。

市府表示，海洋富士號(MITSUI OCEAN FUJI)全長198.2公尺、船寬25.6公尺，總噸位3萬2477噸、吃水深度6.4公尺，是日本百年海運企業三井海洋郵輪集團(MITSUI OCEAN CRUISES)於2023年創立的高端郵輪品牌。此次航段從日本那霸出發，依序停靠台灣高雄港、安平港、基隆港後返回那霸，提供旅客結合四季風情與日式款待的精緻旅遊體驗，也讓國際旅客得以悠閒深度探索台灣風土民情。

日本國際豪華觀光郵輪「海洋富士號」，21日上午首度靠泊台南安平商港，受到市府與民代、民間餐旅社團熱情歡迎。(記者王俊忠攝)

