日財相：可隨時放手大膽干預匯率 日圓強升一度突破156元

日本財務大臣片山皋月今（23）日在記者會中表示，對於脫離經濟基本面的日本匯率，日本財務省可以隨時出手，採取大膽的干預行動。

日本財務大臣片山皋月表示，她已經指示，對於日圓匯率過大的波動，財務省可以隨時「放手」，採取大膽的干預行動。這是目前為止，東京方面對於遏止日圓急貶，所發出的最強烈警告。而在片山發言之後，日圓兌美元匯率勁升，一度突破1美元兌156日圓價位。（葉柏毅報導）

片山皋月23日在記者會中表示，日本匯市現在是投機的，日圓匯率走勢，明顯沒有反映日本經濟基本面。片山所指的，是上星期五日本央行升息，將利率升到0.75%的30年來最高水準，不過日圓匯率不但沒升，反而大貶1.41%。

廣告 廣告

片山強調，日本政府基於與美國在今年9月，就匯率所達成的協議，將會採取適當行動，以因應過大的匯率波動。事實上，片山在22日，接受彭博新聞專訪時，已經對日圓匯率發表過意見，而在彭博刊出片山的專訪後，日圓匯率也有反彈，升到1美元兌156.71日圓。

片山表示，針對匯市脫離經濟基本面的情況，日本將採取大膽的干預行動，正如先前日美財長聯合聲明的敘述。這意味著日本已經獲得華府默許，可以在必要時，不需知會美國，就可以直接採取干預匯市的行動。