日資深主播驚傳癌逝！病逝已兩週 享壽81歲

日本資深媒體人、前TBS主播久米宏傳出辭世消息，他的妻子發布聲明證實。（示意圖／翻攝自PhotoAC）





日本資深媒體人、前TBS主播久米宏驚傳辭世，他曾在新聞節目《NEWS STATION》擔任主播長達18年，是日本相當知名的人物。所屬經紀公司於今（13）日對外證實，久米宏已於本月1日因肺癌病逝，享壽81歲，葬禮已依照家屬意願低調由親屬舉行。

日本資深主持人久米宏驚傳辭世

綜合日媒報導，久米宏過去曾任TBS主播，後轉為自由播報員，並在朝日電視台新聞節目《News Station》擔任主持人，以犀利風格與獨特主持魅力聞名日本。

久米宏妻子公開發布聲明

久米宏的妻子麗子也透過經紀公司發表聲明，回憶丈夫臨終前的情景。她表示，久米宏直到最後一刻都「貫徹了他的風格」，在喝下他最愛的汽水後安詳離世，她指出：「就像當年《News Station》最後一集，他一口氣喝光啤酒的畫面一樣」。

廣告 廣告

麗子在聲明中感性表示，久米宏一生以自由的表演者身分出現在大眾眼前，從未有過遺憾，久米宏始終勇於嘗試新事物，以純粹的心看待社會議題。她也透露，久米宏特別喜歡與年輕工作人員互動，常在輕鬆愉快的氛圍中共度時光，這些日子對他而言格外珍貴。

麗子向長年支持久米宏的觀眾表達感謝，表示丈夫能夠毫無保留地向大眾傳達自己的想法，是他最大的動力，「由衷感謝所有人的支持」。

回顧久米宏的演藝與新聞生涯，他在1978年TBS開播的音樂節目《The Best Ten》中，與黑柳徹子搭檔主持，掀起一陣熱潮，也奠定其在日本電視圈的重要地位。

更多東森新聞報導

國民黨前中常委驚傳辭世！享壽75歲 國民黨證實了

兩度神準預測陳水扁當選總統 最強「國師」混元禪師辭世

快撤離！美國發布安全警戒 伊朗開嗆：敢來就會報復

