日資深女星中島豐大腸癌辭世…享壽73歲 確診仍在治療與拍戲間奔波

[FTNN新聞網]實習記者呂洪瑋／綜合報導

日本資深女星中島豐（中島ゆたか，本名上野豐）於11月27日晚間因大腸癌病逝家中，享壽73歲，她以《卡車野郎》系列及多部懸疑、時代劇走紅，入行逾50年的演藝生涯讓無數觀眾留下深刻印象。

據日媒《日刊體育報》報導，日本東映電影公司於昨日（3）發表公布中島豐的訃聞，表示她於11月27日晚上11時15分在神奈川縣家中因大腸癌離世，葬禮已由長女上野南實以家族葬形式低調舉行，消息一出，讓許多影迷感到震驚與惋惜。

中島豐1952年出生於茨城縣，1971年被選為「太平洋小姐日本代表」，並在世界大賽中奪下亞軍，隨即加入東映電影公司展開演藝生涯。她以《卡車野郎》系列電影的首集女主角一炮而紅，之後活躍於2小時懸疑劇、時代劇等類型作品，並在1974年獲得金箭新人賞肯定，是日本70年代極具代表性的女演員之一。

近年來，中島豐仍持續參與影視演出，甚至在2022年出演《超級戰鬥純烈者》，保持高度工作熱情，她卻在3年前拍攝電影的過程中被診斷罹患大腸癌，雖然接受手術，但之後仍在治療與拍戲間來回奔波，一邊抗病、一邊堅守工作崗位。

她最後一次公開現身是在今年7月6日，於東京池袋的新文藝座劇場參加《卡車野郎》上映50周年紀念活動，當時她不僅出席座談，還親自演唱電影主題曲，精神狀況看似穩健，未料成為最後身影。

中島豐辭世消息傳出後，許多影迷紛紛在社群上貼出她過往螢幕照悼念，感念她橫跨電影、電視的深刻貢獻，為日本演藝圈留下深深遺憾。

