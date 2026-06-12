日資深演員中村玉緒肺炎離世 享壽86歲

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

日本資深演員中村玉緒因肺炎辭世，享壽86歲。

日本資深女星中村玉緒於9日因肺炎辭世，享壽86歲。經紀公司長良Production在今天（12日）發表聲明，「旗下演員中村玉緒（本名：奧村玉緒）已於2026年6月9日因肺炎離世」，並向生前支持她的各界人士表達誠摯感謝。

中村玉緒1939年7月12日出生於京都，父親為二代目中村雁治郎，哥哥為四代目坂田藤十郎。她於1962年與已故演員勝新太郎結婚，夫妻倆曾是日本演藝圈知名夫妻檔。1953年以電影《景子與雪江》出道，隔年與大映簽下專屬合約，演出眾多電影作品。她憑藉1960年上映的《豪門少爺》及《大菩薩嶺》，獲得第11屆藍絲帶獎最佳女配角獎。

其代表作包括《いのちの現場から》（生命現場）、《おばはん刑事！》（歐巴桑刑警！）系列，以及NHK晨間劇《鈴蘭》、NHK大河劇《武藏》，電影《忍者亂太郎》、晨間劇《別嬪小姐》及《DESTINY 鎌倉物語》等作品。除了演戲，中村玉緒也活躍於綜藝節目，以親切幽默的形象深受觀眾喜愛。