日資深記者目睹張文攻擊「徒手救騎士止血」 嘆無能為力哽咽心痛

台北捷運隨機殺人案震驚各界，事發當時一名曾任職日本電視台的資深記者木下黃太恰巧在現場，看見機車騎士遭砍傷倒地，立刻上前徒手協助止血，但騎士最終仍不幸身亡。事後木下黃太受訪時多次哽咽，甚至一度說不出話，表示當下因為沒有任何急救道具而深感無力，如今回想依舊覺得非常心痛。

台北捷運隨機殺人案，騎士脖子被砍後鮮血直流，當下他立刻騎走，最後受不了，摀住胸口從機車上摔下。眾人匆忙急救，期間還聽到一名日本人用盡全力的呼喊，而這名日本人其實一名資深日本社會線記者木下黃太。

木下黃太受訪紅了眼眶，數度哽咽到說不出話，說北捷隨機殺人當下他恰巧路過，他目擊嫌犯張文砍傷37歲蕭姓機車騎士，也立即徒手壓住傷者傷口止血，並用日語呼救。木下黃太還說，騎士當時正在試著打電話聯絡家人，自己趕快跟他說現在打電話很危險，但很抱歉自己不會中文，所以沒能幫到他。

最後木下黃太看著騎士生命一點一點流逝，救護車又遲遲未到，無能為力的感受時隔一天仍揮之不去。事後他在社群發文，說若當時有更有能力的人在場，或許就能幫上忙了，也對此感到遺憾，台灣網友也紛紛留言安慰已經做得夠多了。

台北／王孜筠、許修銘 責任編輯／施佳宜

