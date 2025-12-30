日賣2千碗、排隊2小時！韓國45年牛腸火鍋來台灣了 明年再開2家

生活中心／賴俊佑報導

「Joongang Haejang 中央韓鍋酒舍」台灣首店進駐台北信義ATT。(圖／築間提供）

築間餐飲版圖再擴張！首度代理海外品牌，將45年韓國名店「Joongang Haejang 中央韓鍋酒舍」帶回台灣，首店進駐台北信義ATT 4 FUN，主打台灣少見醒酒湯、牛腸火鍋；路易莎集團邁入20週年，推出全新生活風格餐飲品牌「白霧時光」，全台首店200多坪空間，提供手沖咖啡、創意料理，職人展演烘焙麵包、現烤披薩、特調微醺飲品

韓國中央韓鍋酒舍醒酒湯、牛腸火鍋2款招牌料理日賣2千碗。(圖／築間提供）

日賣2千碗！中央韓鍋酒舍主打醒酒湯、牛腸火鍋

Joongang Haejang 中央韓鍋酒舍創立於首爾江南，深耕在地逾45年，以道地醒酒湯與牛腸火鍋聞名，據點遍及韓國主要經濟、文化與商業核心區域，並進駐現代百貨等指標通路，根據韓國營運資料，兩大招牌單月銷量逾6萬碗、日均約2,000碗，尖峰時段排隊可達2小時，展現高度人氣與深厚口碑；全台首店由韓國總部技術團隊親自來台監製，完整導入原廠內臟處理技術、多段火候掌控工法與正宗湯底熬製流程，從原料前處理到成品上桌皆層層把關，忠實呈現韓國在地傳統風味。

「牛腸火鍋」嚴選牛腸經並多道繁複工序細緻處理，加入韓國總店秘製辣醬預拌入味，入鍋後內臟膏脂與醬香層層釋放，湯色由清透逐步轉為濃郁紅潤，展現近似奶油般的醇厚口感與鮮辛層次；「雪濃湯系列」以濃白湯底為核心，骨香與內臟鮮味層層堆疊，口感乾淨圓滑、不厚不膩；「牛腩火鍋」選用選用頂級牛肉，搭配自家慢熬高湯細火浸煮，肉質柔嫩近乎入口即化，純粹展現溫潤肉香。

「牛內臟湯」則以牛骨高湯融合多部位牛雜慢煮，湯色乳白，牛肚彈韌、牛腸膏香自然交織，撒上韓式海鹽更能帶出鮮甜深度；「醒酒煎餃」以牛肚湯經典涼拌風味入餡，外皮金黃酥脆、內餡多汁飽滿，成為下酒首選；「宴會麵」則以鯷魚、昆布與蔬菜熬成澄澈高湯，搭配爽滑素麵與多款配料，象徵祝福與分享。

築間全新港點品牌「喜辰港式點心茶餐廳」。(圖／築間提供）

築間首度代理韓國名店 2026年再推新中菜品牌

築間今年推出芡芳石頭火鍋、麟德殿牛肉麵等新品牌，為搶攻韓食市場並提升營運動能，首度以代理模式引進海外餐飲品牌，象徵在既有自有品牌體系成熟後，正式啟動國際品牌合作的新階段；「中央韓鍋酒舍」信義ATT店12月30日正式開幕，並規劃2026年第一季在台北、台中再開2家分店。

「喜辰港式點心茶餐廳」邀請「點心界大仁哥」知名港點主廚黃義仁坐鎮，全台首店進駐台中站前秀泰生活館，明年第一季還會再開一家；另外，築間明年第一季再推出中式料理與桌菜新品牌「稻鎮經典台菜」，由國宴名廚「阿謨師」陳嘉謨操刀，全台首店進駐台中市北屯區崇德五路、梅川東路五段，持續透過多品牌與多元餐飲型態策略，擴大市場布局，為整體營運注入長期成長動能。

路易莎全新品牌「白霧時光」。(圖／路易莎提供）

路易莎200坪新品牌咖啡、排餐通通有 2026年再開8家

路易莎集團第8個品牌「白霧時光」，首間200坪旗艦店位於新板傑仕堡，飲品客單價從100多元跳增到400多元，餐點客單價從百元早餐到3、400元排餐，提供近百道結合地中海風味、義式料理與台式料理。

白霧時光咖啡飲品主打「美式三重奏」，一次可品飲淺、中、深焙三種焙度，感受不同產區層次與風格；「水果西西里咖啡」選用獨特淺焙咖啡豆，融合新鮮水果的清爽酸香，「白霧水果茶」則以當季鮮果搭配嚴選茶品，口感純淨自然。餐食部分，清晨推薦慢燻厚火腿堡，早午餐以「原野」與「藍海」展現豐富而均衡的搭配，正餐則有人氣海鮮燉飯、牛五花義大利麵與經典豬肋排等。

路易莎董事長暨創辦人黃銘賢受訪表示，20年前學咖啡的時候最想開可內用早午餐的咖啡館，如今終於實踐，明年白霧時光全台再展店8間；另外，路易莎咖啡明年將在美國、柬埔寨開設首家分店，台灣部分將再開6間火鍋品牌和3間健身房。

