日賺9.7億詐騙教父陳志遣返北京！中方強勢「截胡」斷美英引渡內幕

國際中心／程正邦報導

「太子集團」陳志涉及跨國詐騙、洗錢，還參與人口拐賣、強迫勞動，堪稱全球規模的罪惡帝國。（圖／翻攝自太子控股集團官網）

曾被視為東南亞「詐騙教父」的柬埔寨太子集團（Prince Group）董事長陳志，日前證實已遭柬方撤銷國籍並遣返中國。這項突如其來的引渡行動，引發美、英、中三國的外交博弈。現年 38 歲的陳志雖遭美英兩國聯手制裁並列為頭號通緝犯，但柬埔寨最終選擇將這名掌握龐大金流的嫌犯移交給北京。外媒分析，此舉形同讓中國在司法管轄權上成功「截胡」，美方短期內恐難以讓這名跨國巨匪在紐約法庭受審。

央視公布了陳志遭押下機的畫面。（圖／翻攝自央視）

「殺豬盤」帝國：每日淨流入 3,000 萬美元的恐怖機器

根據美國司法部披露的調查細節，陳志所建構的並非一般企業，而是結合了科技、暴力與心理操縱的「犯罪引擎」。該集團全盛時期每天非法所得高達 3,000 萬美元（約新台幣 9.7 億元）。其核心手段為俗稱「殺豬盤」的加密貨幣詐騙，受害者遍布歐美。

美方指控陳志在柬埔寨境內經營至少 10 處高度武裝的「詐騙園區」，內部充斥著被人口販運而來的受害者。這些「奴工」在威脅與暴力下被迫日夜從事網路詐騙，建立起一個建立在人類苦難之上的黑金帝國。聯合國毒品與犯罪辦公室（UNODC）指出，東南亞的詐騙產業年產值已達 700 億美元。

國際通緝犯陳志被引渡到中國接受司法審判。（圖／翻攝自央視）

國際圍獵：全球查扣 150 億美元「史詩級資產」

陳志案不僅是刑事案件，更是史上規模最大的加密貨幣沒收案。隨著其落網，全球各地的資產凍結行動正如火如荼展開。美國司法部已查扣價值 150 億美元（約新台幣 4,800 億元）的虛擬貨幣。此外，他在紐約擁有的畢卡索名畫、倫敦的豪華商辦，以及私人飛機隊均被列入沒收清單。

台灣警方查扣包括布加迪、法拉利等 26 輛頂級名車。新加坡凍結超過 1.5 億星幣（約新台幣 36 億元）資產及私人遊艇。英國 凍結其位於倫敦的高價房地產與銀行帳戶。

太子集團陳志（右）在柬埔寨被捕，好友春風曾爆料，他在每個國家都有買一台2億超跑Dhiron。（圖／翻攝自春風IG、太子集團網站）

法律黑洞：北京為何搶在美方前出手？

專家分析，柬埔寨將陳志送回中國是經過深思熟慮的「外交閃躲」。 哈佛大學學者賽姆斯（Jacob Sims）指出，中方要求遣返陳志，能避免該集團深層的政商關係網在美國法庭被公開曝光。由於美中之間缺乏引渡條約，一旦陳志進入中國司法體系，美方的通緝令實際上已在「管轄權外」失效。

對柬埔寨政府而言，交人給北京能緩解西方對其「打擊詐騙不力」的譴責，同時維持與中方的戰略盟友關係，是成本最低的政治選擇。如今陳志被送往中國，對於無數損失慘重的美國受害者來說，這可能意味著求償與真相的道路將變得更加漫長且充滿迷霧。

