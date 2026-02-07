日超人氣Coser辣翻花博！挑戰緊身衣還原動漫神角

娛樂中心／林依蓉報導

台灣同人圈年度最大盛事「Fancy Frontier開拓動漫祭46（FF46）」於2月6日至8日在台北花博爭艷館正式展開。活動吸引逾千個同人社團參與，展出內容橫跨原創與二次創作，從動畫、插畫到小說作品應有盡有，讓動漫迷一次逛到過癮。其中最受矚目的焦點，正是日本超人氣Coser兼實況主yunocy（水沢柚乃）三度訪台，不僅帶來重量級Cosplay演出，還規劃多項近距離互動活動，包括合照、推出全新寫真新刊、限定周邊，以及「1分鐘拍攝互動券」，引爆全台動漫迷的熱情。

廣告 廣告

















日本超人氣「現象級女神」降臨花博！挑戰「高難度緊身衣」神還原經典角色引轟動

被粉絲譽為「現象級性感女神」的日本超人氣實況主兼Coser水沢柚乃（yunocy），在IG累積超過50萬粉絲。（圖／翻攝自IG@mizuyunosan_）









被粉絲譽為「現象級性感女神」的日本超人氣實況主兼Coser水沢柚乃（yunocy），以火辣身材與Cos作品聞名，158公分的她憑藉完美比例，在IG累積超過50萬粉絲。近日她三度訪台參與「Fancy Frontier開拓動漫祭46」（FF46），並透露自從2025年在台北電玩展見證台灣粉絲的熱情後，就一直想以更完整的Cosplay演出回饋大家。因此，這次她特別選定《新世紀福音戰士》中的經典角色「惣流·明日香·蘭格雷」，更挑戰高難度的緊身衣版本，完美勾勒出極致S曲線，神還原角色神韻。yunocy表示，正是因為展場氛圍自由且空間寬敞，讓她更有信心能完美詮釋這個夢想中的角色。





日本超人氣「現象級女神」降臨花博！挑戰「高難度緊身衣」神還原經典角色引轟動

yunocy這次在FF46攤位準備了多樣驚喜，除了推出全新寫真新刊與限定周邊外，還有「1分鐘拍攝互動券」的福利。（圖／翻攝自IG@mizuyunosan_）









為了回應台灣粉絲的熱情，yunocy這次在FF46攤位準備了多樣驚喜。除了推出全新寫真新刊與限定周邊外，還有「1分鐘拍攝互動券」的福利，粉絲可以選擇合照、單人側拍甚至是錄影。她表示，希望能透過這次完整的Cos活動，為台灣粉絲留下最難忘的回憶，也讓FF46成為此行最具代表性的舞台。













原文出處：日本超人氣「現象級女神」降臨花博！挑戰「高難度緊身衣」神還原經典角色引轟動

更多民視新聞報導

《世紀血案》惹議演員遭波及！導演聲援曝「癥結點」：製片方要承擔

李千娜拍《世紀血案》喊「不嚴重」 網罵「妳有小孩」急刪文

子瑜媽把夜市搬進飯店！走廊驚見整排台灣小吃

