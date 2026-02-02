日超商推「喝的麻婆豆腐」！主打冰鎮更讚 日本人實測崩潰：瞧不起消費者

日本連鎖超商近期推出「喝的麻婆豆腐」，評價十分兩極。（圖／翻攝自LAWSON官網）

日本連鎖超商品牌羅森（LAWSON）近期推出「飲む◯◯系列」第31彈新品「喝的麻婆豆腐」，自1月13日起於全日本門市販售，每瓶售價298日圓（約新台幣61元），主打將料理做成可飲用形式，並標榜冷藏後飲用，可同時感受麻婆豆腐的辛辣風味、花椒的麻感，以及絹豆腐滑順口感。產品上市後引發話題，評價卻十分兩極。

羅森表示，這次推出的商品是回應消費者「想喝不是甜點的飲品」、「希望能稍微有飽足感」的需求，將高人氣料理麻婆豆腐重新設計為飲品。產品上市後，迅速在社群平台掀起熱議。其中，有網友實測後給出相當嚴厲的負評，直言「史上最難喝」、「只是把東西亂混在一起」，形容入口充斥不明酸味、豆豉苦味與廉價香料氣味，加熱後氣味更加刺鼻，痛批「完全是瞧不起消費者的商品」。

另名網友則指出，產品明明是麻婆豆腐，卻設計成冰飲形式，飲用時還能透過吸管吸起如同珍珠般的豆腐塊，體驗相當獵奇。他坦言，自己對奇特商品接受度高，仍能勉強喝完，但強調這絕非大眾能普遍接受的飲品。

據了解，「飲む◯◯系列」自2019年推出首款「喝的霜淇淋」以來，已累計推出超過30款商品，包括喝的提拉米蘇、鬆餅及美乃滋等，主打「把食物喝下肚」的新奇體驗，主要受到30至50歲族群關注。其中，2024年11月上市的「喝的美乃滋」因味道還原度高，獲得不少消費者好評。此次「喝的麻婆豆腐」雖話題十足，但能否複製過往成功，仍有待市場檢驗。

