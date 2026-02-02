日超商推「喝的麻婆豆腐」！ 網友：味蕾恐怖片

日本便利商店Lawson經常推出各種創意十足的「可飲用式餐點」，而最新登場的竟然是麻婆豆腐。（示意圖／Pexels）





日本便利商店Lawson經常推出各種創意十足的「可飲用式餐點」，從提拉米蘇、蛋黃醬到美乃滋，通通都能用喝的方式呈現，而最新登場的竟然是麻婆豆腐。一上市就掀起熱烈討論，不過評價相當兩極。

到底是喝了什麼，讓讓大家一口下去，全都瞬間當機，答案就是就是喝的麻婆豆腐。日本便利商店Lawson從2019年開始，陸續推出冷藏杯裝「喝的系列」產品，將甜點或料理轉化為可直接飲用的形式，包括霜淇淋、提拉米蘇、鬆餅，甚至美乃滋都曾加入戰局，累積推出超過30款商品。

而這次最新登場的，就是麻婆豆腐。只是一上市，評價相當兩極。有民眾說「真的是麻婆豆腐耶，還不錯，冷食物。」，「嗯還不錯喔，滿好喝的」，但也有民眾當場崩潰，「像在喝一包辣椒的感覺」，「好難喝，是鹹鹹的豆瓣醬加醬油，然後加了一點辣椒，是冰的，我要瘋了」。

鹹香重口味的料理，變成冰冷飲品喝進嘴裡。這衝擊感不是每個人都能承受。那如果加熱呢？會不會比較像麻婆豆腐？但消費者覺得更崩潰了。

Lawson的這款最新力作，有人覺得創意滿分，成功還原麻婆豆腐風味，但也有人直呼，根本是味覺災難，究竟是創新美食還是地雷飲品，恐怕只能親自喝過才有答案。

