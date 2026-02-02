日超商新品「喝的麻婆豆腐」上市！入口有神秘酸味 網批：味覺災難

[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導

日本連鎖超商羅森（Lawson）自2019年起陸續推出過「喝的霜淇淋」、「喝的美乃滋」等30款奇特商品。近日，開發團隊為了滿足消費者想喝「甜點以外的料理」等需求，正式推出第31彈新作「喝的麻婆豆腐」，定價298日圓（約新台幣65元），能冷藏飲用，強調口味上高度還原了正宗麻婆豆腐。

羅森新品「喝的麻婆豆腐」上架後負評如潮。（圖／翻攝X@MonSa_YT）

然而，羅森的創意似乎踢到了鐵板。雖然過去「喝的系列」飲料曾創造不少話題，但最新力作「喝的麻婆豆腐」卻讓許多日本消費者在社群平台上哀聲連連，甚至被形容為一場「味覺災難」。

充滿好奇心的網友在實測後紛紛表示，入口有一股怪異的「酸味」，苦澀的黑豆醬和廉價的胡椒味讓他難以接受。也有人崩潰形容「味道極其恐怖，身體本能地拒絕吞下去」。還有網友提到，吸入的第一口會先感受到噁心的酸味，接著就被強烈的胡椒嗆到，直言完全不像在喝麻婆豆腐。

不過，也有網友嘗試後覺得「出乎意料地好喝」，他說明自己在室溫下放了許久，入口後有微微的辛辣感，味道十分鮮美，而且料多實惠。該網友表示「如果把這個產品當麻辣豆腐會失望，但它是碗很好的清湯。」



