日超商礦泉水「大瓶比小瓶便宜」！55萬人看傻 日本人曝真相

生活中心／彭淇昀報導

不少人都會去日本旅遊，有網友發現，日本超商販售的礦泉水大罐的比小的價格還低，讓他相當困惑，直呼「日本人好奇怪」。對此，有內行網友解答了。

日本超商販售的礦泉水，大瓶裝竟比小瓶的還便宜。（示意圖／Unsplash）

原PO在Threads上發文表示，發布一小段影片，內容顯示超商內的瓶裝水售價，2000ml的大瓶裝水竟然比1020ml的小瓶水還便宜，2000ml售價為120日圓（約新台幣24元），1020ml為150日圓（約新台幣30元），讓他傻眼喊「為什麼大的比較便宜啊？日本人好奇怪」。

貼文曝光後，至今已有超過55萬次瀏覽，有網友在留言區分享，「跟過團的我，導遊是跟我說是因為日本他們為了環保不製造垃圾的原因！買小瓶是不是很快就喝完又買（多一個垃圾），買大瓶比較便宜原因之一」。

也有不少網友表示，買大瓶水在路上喝會引人側目，、「我在名古屋一罐2000cc只要70日圓（含稅），因為太渴在路邊電線桿乾了半罐，所有日本人齊刷刷的看著我」、「在日本讀書的朋友是說，拿這麼大一瓶水走在路上，日本人會覺得很丟臉」；日籍YouTuber「Mana」也現身留言，「如果你在日本人很多的地方邊走路邊喝大罐水大家都會看你，絕對沒有不行，只是大家都看你」。

