日超市現做「和牛便當」限量３０份 男踩雷：肉像口香糖...

日式連鎖超市的黑毛和牛便當及韓國豆腐品質問題引發消費者不滿！有顧客反映和牛肉質難以咀嚼，部分肉片整塊油邊，令人反胃。業者坦承問題出在修切過程，承諾全額退費並加強品管。同時，韓國豆腐也被發現有酸味，目前已在全台下架。業者表示，只要消費者反應問題，都會給予全額退費。

日式連鎖超市近日因黑毛和牛便當品質問題引發消費者不滿，有顧客反映便當中的和牛肉質如同口香糖般難以咀嚼，部分肉片更是整塊油邊，讓人感到反胃而不得不丟棄。業者已承諾全額退費並加強品質管理，表示問題可能出在修切過程中未將油脂或筋膜處理乾淨。同時，該超市的韓國豆腐商品也被發現有酸味問題，目前已在全台門市下架，並要求供應商提出商品報告。

日式連鎖超市每晚6至7點限量推出30份的黑毛和牛便當，外觀油亮誘人，和牛肉片鋪滿飯面，原本應是一道美味佳餚。然而，有消費者在社群媒體發文抱怨，他趁優惠時段前往購買，由於架上商品已所剩無幾，便選購了煎台旁的和牛便當。當他迫不及待趁熱享用時，卻發現部分肉片整塊都是油邊，油膩程度令人反胃，其餘五六塊肉則全是筋，根本咬不動，最終只能將整份便當丟棄。

「未過期韓國豆腐」臭酸，業者回應已全數下架、可退費。（圖／翻攝網路）

和牛業者謝德立解釋，這個問題可能是修切師傅在處理過程中，沒有將應該去除的油脂或筋膜修切乾淨，導致消費者在食用時感到口感不佳。他進一步說明，一頭牛大約會分成40多個部位，其中口感較好的主要是肋眼、紐約客、義白或牛小排，這些部位油脂豐富或肉質纖維較細，食用時才會有入口即化的感覺。謝德立強調，這些優質部位即使料理到全熟，吃起來仍然非常軟嫩，而較便宜的部位則在修切和火候掌控上有更多要求。

除了和牛便當問題外，消費者還反映在同一家日式超市購買的條狀韓國豆腐有酸味。對此，店家回應表示，黑毛和牛便當確實在製作過程中整塊肉下去處理時，尾端油脂沒有切乾淨，將會對當事消費者進行全額退費，同時要求全台各店員工加強注意。關於豆腐問題，店家表示雖然已檢查效期沒有問題，但仍會請供應商提出商品報告，目前已通知全台門市將該商品下架。店家承諾，只要消費者向店家反應問題，都會給予全額退費。

