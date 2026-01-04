日超市總經理「狂海巡」親回台人 達人讚：教科書等級！

生活中心／江姿儀報導



不少台灣民眾喜愛購買日本商品、食品，不少日本連鎖超市看準商機，近年進軍台灣搶占市場，競爭相當激烈。昨（3日）旅日達人林氏璧在臉書粉專發文，指出台灣LOPIA總經理水元仁志經常在Threads介紹自家商品，還海巡到處留言，大讚他經營社群「已經是可以寫進教科書的等級了」。





日系超市總經理「狂海巡」！本尊「全中文」親回台人…達人讚：教科書等級

日系超市LOPIA台灣總經理水元仁志，經常在脆上海巡與台灣網友互動，以全中文親回台人。（圖／翻攝自 Threads ＠hitorin_dendoushi）

廣告 廣告

日系超市總經理「狂海巡」！本尊「全中文」親回台人…達人讚：教科書等級

總經理就算回到日本參加總公司董事會，還發文表達對台灣的熱愛、親回台灣網友。（圖／翻攝自 Threads ＠hitorin_dendoushi）

日系超市LOPIA台灣總經理水元仁志現居台灣，經常海巡與網友互動，見到顧客在Threads上分享超市購入的美食，皆會親自留言道謝；就算人回到日本參加總公司董事會還發文表達對台灣的熱愛、親回台灣網友，甚至把台灣當成第二個家鄉。日前台灣脆友發文分享日人列出的日本超市分級圖，以價格為劃分標準，其中LOPIA被評為「價格破壞者」。不過原PO表示，雖然台灣LOPIA「的確沒那麼便宜」，但品質、份量還是值得消費。沒想到意外釣出水元總經理留言「台灣也請再稍微等一下。」，承諾「等到門市數量增加、物流成本下降」，定會讓大家物超所值，「這一點，我一定會實現。請大家拭目以待。」。底下網友也湧入留言區建議「擴大店面」、「提供外送」以紓解擁擠的人潮，水元總經理也虛心聆聽不同意見，還回覆透露「今年將在台北至少開設3家新店」、「我們會循序漸進地導入（外送服務）」。





對此，旅日達人林氏璧昨（3日）發文，指出水元總經理不僅常發文生動宣傳自家商品，還詳細到說出銷售量、運送情形、上架時間，還常「海巡留言」，追蹤人數破4萬，「每次發文幾乎都引起熱烈迴響」。令林氏璧驚訝的是，水元總經理都以中文發文，全靠翻譯軟體，沒有找小編或行銷公司代操，字句間帶有獨特的個人風格，「（請人代操）應該都做不到他這麼好」。林氏璧直言「台灣LOPIA在threads的網路社群經營已經是可以寫進教科書的等級了」，還笑稱「別的企業可能非常羨慕吧， 這麼一個成功的帳號成本可能是零， 不知道省下了多少的網路宣傳費用啊（好吧，花的是總經理的時間成本）」。





原文出處：日系超市總經理「狂海巡」！本尊「全中文」親回台人…達人讚：教科書等級

更多民視新聞報導

何妤玟「外衣狂下滑」洩猛料 激短褲慶生秀大長腿！

蔡英文跨年誠實吐「少1味」 網讚翻甜喊：放心了！

Jennie猛扯衣「洩火紅Bra」 暴改「鮑伯頭」竟激似于美人！

