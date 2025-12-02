日超市「起司蛋糕」竟是台灣製！總經理證實了

生活中心／于士宸報導

日本知名連鎖超市進軍台灣至今已超過兩年，憑藉濃厚的日系風格與多樣商品，成功吸引大批「日本迷」前往朝聖，每逢假日更常見粉絲排隊搶購。其中，日本進口的零食、點心及肉品最受台灣民眾喜愛。沒想到，近日在社群平台Threads上，有網友分享一張「北海道起司蛋糕」的照片，卻發現包裝背後的成分標示竟清楚寫著「產地：台灣」。貼文一出立即引起網友熱議，留言區甚至釣出超市總經理水元仁志回應，他坦言：「這款蛋糕比日本當地超市的起司蛋糕還要好吃！」，讓不少粉絲直呼意外又好奇。

網友發文曬出起司蛋糕照片，表示日本超市的北海道起司蛋糕，產地竟是台灣。（圖／翻攝自 Threads）









日本知名連鎖超市起司蛋糕成分使用日產原料，產地則是台灣。（圖／翻攝自 Threads）









一名網友近日在社群平台Threads發文，曬出兩張照片，分別是日本連鎖超市的「北海道起司蛋糕」及一張背面成分標示標籤照，只見一塊金黃色上面烤滿焦糖的起司蛋糕裝在包裝袋裡，一翻面中文標籤竟寫下「產地：台灣」，讓原PO驚訝表示「日本超市的北海道起司蛋糕，產地台灣哈哈哈」；網友也留言回覆：「看起來是只有原料來自北海道，看製造地是新北的五股，那表示會租用台灣的土地，工廠，雇用台灣的員工，也會幫台灣增進就業率跟創造GDP」、「有自設PC廠，而不是外部提供，看起來是玩真的，可以期待他未來在國內展店」、「這個拿去冰冷凍，超爆好吃！」，不少是吃過的網友都在留言區大讚美味。





超市總經理水元仁志親自回覆，坦言台灣產的蛋糕比日本美味。（圖／翻攝自 Threads）





沒想到，貼文曝光後留言區竟也調出超市經理水元仁志回應，表示「沒錯。這款蛋糕產自台灣，採用與日本超市完全相同的原料和配方。我們日本甜點部門表示，它甚至比日本產起司蛋糕更美味，所以我們對它充滿信心！」，證實蛋糕為台灣製造，也受到日本人歡迎。













